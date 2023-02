Trasporti, esponenti piemontesi della Lega incontrano il ministro Salvini

“Piena soddisfazione per il tavolo di oggi con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Focus sui trasporti della Regione Piemonte con queste priorità: Olimpiadi, Tav, retroporto di Alessandria, Asti/Cuneo e prolungamento della linea 1 della metro verso Rivoli. La Lega è sempre attenta al territorio ed è al lavoro per i migliori servizi possibili al servizio dei piemontesi”. Lo dichiarano i parlamentari piemontesi della Lega Riccardo Molinari, capogruppo e coordinatore del partito in Piemonte, Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti, e l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca.