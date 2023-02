Tiro a segno, al via la stagione agonistica della sezione domese

Si è aperta la nuova stagione agonistica per la Sezione T.S.N. Domodossola con la partecipazione alle prime due gare riservate alle armi ad aria compressa.

La squadra di carabina si è distinta nella “41° Maestria” organizzata dalla Sezione Civici Carabinieri di Lugano (Svizzera) portando a casa risultati di tutto rispetto in tutte e tre le prove in programma ai primi di febbraio. Nella gara principale 2° posto assoluto per Lucia Pirazzi, seguita dal 3° posto di Giada Miretti e da Andrea Storti, quarto classificato. Nella gara “Ticino” vittoria per Giada Miretti seguita dal 2° posto di Lucia Pirazzi e il 3° posto di Andrea Storti. Nella gara “Tazzino” ancora un 2° posto per Lucia Pirazzi seguita dal 3° posto di Andrea Storti.

In questi giorni si è conclusa la prima prova del Campionato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta presso il poligono di tiro di Galliate. I tiratori della storica Sezione Domese si sono distinti nelle varie specialità e categorie, ma è soprattutto nella specialità della carabina a 10 metri che si sono avuti i migliori risultati: Simone Grossetti vincitore assoluto nella categoria Juniores gruppo 2 – Secondo posto per Andrea Storti Juniores gruppo 1 – Giada Miretti 5° nella categoria Juniores donne – Lucia Pirazzi 4° classificata nelle Master Donne , mentre nella categoria Ragazzi 6° posto per Alessandro Beltrami e negli allievi 6° posto per Michele Genini e 7° per Edoardo Donato.

Prossimo appuntamento la seconda prova del Campionato regionale che si svolgerà a metà marzo sempre presso la Sezione di Galliate.