Cantieri in via Binda e via Marconi, ecco come cambia la viabilità dei prossimi mesi

Al via lunedì i lavori di rifacimento di via Marconi e di via Binda. Due cantieri che cambieranno per diversi mesi la viabilità cittadina. Oggi il comando di Polizia Locale domese ha emesso un'ordinanza sulla regolamentazione temporanea della viabilità.

Divieti e cambi di senso di marcia saranno in vigore a partire dalla mezzanotte di lunedì 27 febbraio fino al termine effettivo dei lavori, previsto per il 30 novembre 2023.

Ecco l'elenco dei divieti:

• DIVIETO DI SOSTA (Fig. II 74 Art.120) con pannello integrativo “rimozione coatta“ (Mod. II 6/m Art.83), nelle seguenti vie o piazze:

1. Via Marconi, ambo i lati

2. Via Binda, ambo i lati, nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Via Scapaccino;

3. Via Cavalieri di Vittorio Veneto, intersezione con Via Isonzo, limitatamente a n.3 stalli di sosta

4. Via Cadorna, ambo i lati, (questo segnale valido esclusivamente il giorno 27.02.2023)

Chiusura al traffico veicolare, da attuarsi mediante:

• la collocazione di segnaletica mobile indicante il “divieto di transito" (Fig. II Art. 46 Reg. CdS)

nelle seguenti vie e piazze:

1. Via Marconi, nel tratto compreso tra Corso Paolo Ferraris ed il civico 14 (rimane libero l’accesso al parcheggio interno fronte Hotel Corona)

2. Via Binda, tratto compreso tra il cantiere e Via Scapaccino con pannello integrativo: TRANSITO CONSENTITO SOLO RESIDENTI E MEZZI DI CANTIERE.

3. Il primo tratto di Via Binda, compreso tra Piazza Cortesia e Via Scapaccino, rimane percorribile a senso unico da Nord verso Sud-Ovest, con direzione da Crevoladossola verso Via Scapaccino.

• il segnale “doppio senso di circolazione” (Fig. II 26 Art.96):

1. Via Binda, nel tratto compreso tra il cantiere e Via Scapaccino con pannello integrativo: TRANSITO CONSENTITO SOLO RESIDENTI E MEZZI DI CANTIERE

2. Piazza Cavour, corsia di marcia Sud-Est, nel tratto compreso tra il civico 14 e l’intersezione con Via Gramsci

3. Via Verdi

Ed, in questi ulteriori siti, mediante invece:

• la collocazione di segnaletica mobile indicante il “senso vietato” (Fig. II 47 Art.116), in quanto la circolazione su questa viabilità rimarrà consentita a senso unico, con direzione verso il flusso veicolare che si pone frontalmente a quel segnale:

1. Via Scapaccino, all'intersezione con Via Ceretti, direzione Via Binda;

2. Via Cadorna, intersezione con Piazza Cavour, Via Gramsci

Inversione del senso di marcia in Via Cadorna, che sarà resa percorribile con direzione da Piazza Cortesia verso Piazza Cavour, con indirizzamento del flusso veicolare da Nord verso Sud-Est, in Via Gramsci. Inversione di tutta la segnaletica verticale ivi presente.

Apertura del varco ZTL – Via Verdi, per consentire sia l’ingresso che l’uscita dalla ZTL (rimozione dei cubi – collocazione segnaletica ingresso ZTL consentito solo ad autorizzati + segnaletica fine ZTL)

• “strada senza uscita” (Fig. II 26 Art.96):

1. Via Bagnolini intersezione con Piazza Volontari Della Libertà

2. Via Binda, intersezione con Via Scapaccino

In questi siti ulteriori dovranno invece essere collocati:

• Il segnale di ”fermarsi e dare precedenza (Fig. II 37 Art.107):

1. Via Verdi, intersezione con Corso Fratelli Di Dio

2. Via Binda, intersezione con Via Scapaccino, esclusivamente per il flusso di traffico consentito ai RESIDENTI E MEZZI DI CANTIERE, con obbligo di svolta a sx in Via Scapaccino

• Il segnale di “direzioni consentite diritto e sinistra” (Fig. II 81/C Art.122)

1. Via Milano, intersezione con Via Binda e Piazza Cortesia

• il segnale “direzione obbligatoria destra” (Fig. II 80/c Art.122):

1. Via Verdi, intersezione Corso Fratelli Di Dio

2. Via Binda, intersezione con Via Scapaccino (su transenna)

3. Via Scapaccino, intersezione con Via Matilde Ceretti (su transenna)

4. Via Scapaccino, intersezione con Via Marzabotto (limitatamente ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate)

il segnale “direzione obbligatoria sinistra” (Fig. II 80/b Art.122):

1. Via Binda, intersezione con Piazza Cortesia/Via Milano

2. Via Binda, intersezione con Via Scapaccino esclusivamente per il flusso di traffico consentito ai RESIDENTI E MEZZI DI CANTIERE

3. Via Milano, intersezione con Via Cadorna

4. Via Trieste, intersezione con Via Cadorna

5. Via Carale di Masera, intersezione con Via Cadorna

5. Via Monte Grappa, intersezione con Via Scapaccino (limitatamente ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate)

Ed, inoltre, il segnale “preavviso di deviazione” (Fig. II 406 Art.43), integrato con il pannello integrativo modello II 1 Art.83 “Distanza” recante i simboli :

“centro”

“ Divieto di transito”

“Ospedale”

“Parcheggio”

corredato del pannello estesa a distanza variabile in ragione del punto di prevista collocazione (il segnale che segue e la distanziometrica sono meramente rappresentativi dei contenuti effettivi, che potranno variare in ragione del punto di collocazione):

1. Via Sempione rotonda Via Piave (con direzione sx su Via Piave)

2. Via Giovanni XXIII, all’intersezione con Via Sant’Antonio (con direzione dx su Via Sant’Antonio)

3. Via Giovanni XXIII, all’intersezione con Via Cavalieri di Vittorio Veneto

4. Via Binda, prima dell’intersezione con Via Scapaccino (con direzione dx su Via Scapaccino)