Terminali di scarico sportivi: quali sono i vantaggi per le motociclette?

I terminali di scarico sportivo sono tre le componenti più ricercate dagli appassionati di moto, almeno di quelli dediti alla personalizzazione. A dimostrarlo, il successo che punti vendita specializzati come M4 Tuning stanno raccogliendo.

Non c’è di cui stupirsi: a un costo tutto sommato contenuto, garantiscono una lunga serie di vantaggi, i quali riguardano l’estetica, il suono, le prestazioni.

Ne parliamo qui, fornendo una panoramica degli effetti che l’installazione di terminali di scarico sportivi genera, nonché qualche informazione circa il loro funzionamento. In chiusura di articolo, parleremo proprio di M4 Tuning , che è uno dei punti di riferimento per chi cerca terminali di scarico e altre componenti.

Come funzionano i terminali di scarico sportivi

L’acquisto e l’installazione dei terminali di scarico sportivo rientra nel concetto di soft tuning , ovvero le attività di personalizzazione del proprio veicolo (un automobile o più spesso una moto) in assenza di cambiamenti radicali ai componenti “cruciali” quali motore e scocca. Lo scopo del soft tuning, e quindi dell’installazione dei terminali, è incidere su vari aspetti, senza rivoluzionare il mezzo o spendere cifre rilevanti.

Praticare il soft tuning significa da un lato rispettare l’identità del veicolo, ma allo stesso tempo farla propria, renderla più coerente con il proprio modo di fare, di essere, di comunicare.

Per quanto concerne i terminali sportivi, questi si caratterizzano per un richiamo al mondo del racing, come emerge dalle rese in termini di prestazioni e sound.

Tra i punti di forza di queste componenti spicca una migliore gestione dei fumi e dei gas. La pressione si fa più alta, i fluidi scorrono più velocemente, il carburante viene sfruttato al massimo. Le differenze rispetto alle componenti di serie sono evidenti.

Tutti i vantaggi dei terminali di scarico sportivi

Vale la pena quindi indagare tutti i vantaggi che l’installazione di terminali di scarico sportivi apporta.

Tanto per cominciare, a subire un cambiamento è il sound. Questo si fa più aggressivo, più roboante. Allo stesso tempo, aumenta la produzione di decibel. E’ un vezzo, ovvero un modo per esprimere il proprio senso di avventura, ma anche una garanzia per la sicurezza. Uno dei problemi tipici dei motociclisti è la difficoltà a farsi vedere dagli automobilisti , con tutti i rischi del caso. Grazie al terminale di scarico sportivo, è letteralmente impossibile passare inosservati.

Un altro vantaggio riguarda l’estetica. Le linee possono variare in base all’approccio di design: possono essere eleganti, creative, aggressive. In ogni caso, sono sempre più suggestive, più stilose rispetto agli scarichi di serie.

Infine, il vantaggio più evidente, quello prestazionale. Grazie alla già citata ottimizzazione dei fumi, il terminale sportivo produce un aumento di potenza e una risposta più efficace in fase di accelerazione. Insomma, la moto va più veloce, è più scattante.

Perché rivolgersi a M4 Tuning

Scegliere un terminale di scarico sportivo è meno facile di quanto si possa pensare. In primo luogo, è necessario verificare che l’articolo sia effettivamente compatibile con la proprio moto. Secondariamente, occorre valutare aspetti apparentemente complessi come il design, le prestazioni etc.

A fare la differenza è nella stragrande maggioranza dei casi il punto vendita. Tra i migliori in circolazione spicca M4 Tuning. E’ un e-commerce, ma capace di coniugare la comodità del digitale con l’approccio alla gestione della clientela tipica dei vecchi negozi, delle vecchie officine. L’utente viene accolto e guidato verso la scelta migliore. E’ impossibile rimanere insoddisfatti dopo l’acquisto di un terminale di scarico sportivo da M4 Tuning.

Per inciso, l’offerta si estende a tante altre componenti. Sono in vendita chiodi artigianali (che coniugano design e qualità dell’esperienza d’uso), filtri dell’aria, freni sportivi, cerchi, accessori vari. Si rivolgono sia agli appassionati di moto che agli appassionati di auto.

M4 Tuning spicca per un ottimo rapporto qualità prezzo, frutto di un approccio intelligente alla gestione dei fornitori. Questi, per inciso, fanno riferimento ai migliori brand in circolazione.

I prezzi, già di per sé convenienti (o perlomeno equilibrati) sono valorizzati da alcune interessanti promozioni. Per esempio, ai nuovi registrati è riservato un bonus omaggio di 5 euro. Le spedizioni poi sono gratis per tutti gli ordini che, destinati all’interno dell’Unione Europea, superano i 400 euro. Non di rado, infine, vengono imbastiti dei programmi di sconto “aggressivi”, che coinvolgono il catalogo nella sua interezza.