Piedimulera festeggia il Carnevale ambrosiano domenica 26 febbraio. Il via alle 14.15 con il ritrovo delle maschere nel piazzale della stazione alle 14:15 e la successiva sfilata. Distribuzione di polenta e salamini presso l'area feste dalle 15:30. Alle 19.30 cena con pizzoccheri (su prenotazione). A seguire serata in allegria con musica e balli. Gradita, nello spirito del Carnevale, la presenza in maschera.