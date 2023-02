Paolo Crosa Lenz, ''Il Rosa'', l'amore per la montagna e la sua terra

Sessant’anni non sono pochi, neppure per un giornale. Se poi questo giornale è la storia della valle di cui porta il nome simbolico, allora cresce il valore intrinseco di questo compleanno.

Parliamo de 'Il Rosa', il giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca, che per i suoi 60 anni ha allestito una mostra alla Casa della Resistenza di Verbania. Inaugurata venerdì 24 febbraio, vede esposte le stampe di 35 prime pagine del giornale attraverso le quali viene ripercorsa la storia della valle e del paese che sorge ai piedi della parete est.

‘'Il Rosa', che viene stampato in 10 mila copie su carta appunto di colore rosa, è soprattutto l’identità della valle Anzasca.

Da anni, poi, a guidare questo manipolo di appassionati scrittori che plasmano il giornale, c’è Paolo Crosa Lenz, giornalista, alpinista, ricercatore, appassionato di cose di montagna, che soprattutto ha un grande amore per la sua terra. Paolo ha dedicato la vita alla montagna e al Verbano Cusio Ossola, svolgendo anche incarichi ‘politici’ come quello di presidente dell’Ente parco Antrona, Veglia, Devero.

Il suo nome è legato indissolubilmente alla montagna vera, quella doc, una montagna simbolo e caratteristica dei nostri territori. Ma non ha dimenticato la cultura e le tradizioni. Cose di cui questo 'walser di Ornavasso' ha lasciato traccia sui giornali e sulle tante pubblicazioni date alle stampe negli anni.

Un grazie lo dovevamo a Paolo, che conosciamo e apprezziamo da una vita, dagli anni in cui era corrispondente dal suo paese per un giornale locale. Un ossolano che ama la sua terra e che sa come valorizzarla. E l’impronta data a ‘’Il Rosa’’ con la sua direzione è un’altra conferma.