Visita al parlamento europeo e stage retribuiti, nuove opportunità per gli studenti della Provincia

Studenti della Provincia in visita al parlamento europeo. E' quanto prevede un progetto che ha come protagonisti, Eurodesk Vco, la Provincia e l'europarlamentare Alessandro Panza. “Grazie all'onorevole Alessandro Panza ed alla consigliera Verazzi per aver messo in campo una bella iniziativa insieme ad Eurodesk Vco” sottolinea il presidente Lana.

Il progetto permetterà di portare alcuni studenti della nostra Provincia a Strasburgo. I ragazzi avranno l'opportunità di visitare il Parlamento Europeo durante la plenaria e di partecipare a discussioni ed eventi di primo piano.

“Sarà un'occasione per dare una prospettiva più ampia sulla politica che si svolge oltre i confini della nostra nazione” continua Lana.

L'eurodeputato Panza ha anche messo a disposizione 2 stage retribuiti presso il suo ufficio a Bruxelles per i ragazzi più meritevoli.