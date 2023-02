Vogogna e Crevolese tornano alla vittoria

''Clamoroso al Cibali'' si sarebbe detto anni fa. Il Momo capolista perde con l'ultima della classe, il Borgolavezzaro.

Ne approfitta solo il Vogogna, che riassapora la vittoria dopo 5 turni. Vince 2 a 0 contro la Pernatese, reti dei dioscuri Moggio-Margaroli. La truppa di Castelunuovo ritrova il sorriso e anche il secondo posto in classifica, anche se il Momo resta avanti di 8 punti.

Il Villa pareggia a Cannobio. Pari in zona Cesarini quando Palfini a tempo scaduto firma il 2 a 2. Cannobiese va due volte in vantaggio, prima la raggiunge Pasin e poi Palfini. Segno di una vitalità ancora accesa in casa virtussina.

Bene la Crevolese, che pure sfrutta il recupero. Ha la meglio sull'ostico Comignago grazie alla rete che Bariletta firmata al 93'. Tre punti d'oro per la classifica, rinforzata ultimamente da buoni risultati, eccezion fatta per lo stop interno con la Varzese.

Male le altre ossolane. Perdono Fomarco, Varzese e Ornavassese. Le prime due sono invischiate nella zona retrocessione e le sconfitte pesano. Il Fomarco capitola in casa con l'Agrano (1-4). La rete di Schirru arriva a risultato già acquisito dagli ospiti.

Male anche la Varzese, pure battuta 1 a 4 in casa dell'Union Novara. Un momento no per i granata che faticano a ritrovare risultati. La rete è di Ciocca.

L'Ornavassese non dà continuità alla vittoria di sette giorni prima e perde in casa (2-3) contro il Trecate mina vagante. La doppietta di Gallizia serve solo per la classifica cannonieri ma jon dà punti ai neri.