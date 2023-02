È convocato martedì 28 febbraio alle 20:30, in seduta pubblica, il Consiglio comunale straordinario di Crevoladossola. All’ordine del giorno il giudizio di fattibilità della variante urbanistica per il progetto di ampliamento della cava di marmo in località Lorgino. In discussione anche il bando di gara concessione terreni di proprietà comunale all'alpe Variola.