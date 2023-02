Cross Il Maggiore, grande prestazione del Vco

Quarto cross de Il Maggiore in scena domenica 26 febbraio a Verbania. La gara, organizzata dal Comitato Fidal Vco con la Pro Loco di Verbania e il patrocinio del Comune, era valida per la quinta prova del Trofeo Piemonte Giovanile e come prova unica per l'assegnazione dei titoli regionali individuali promozionali.

Come è ormai una consuetudine grande prestazione del Vco tra i 621 atleti classificati.

Tra le ragazze 13ma Emma Bolamperti della GAV. Tra i ragazzi titolo di campione regionale per Valentino Zanoli della Caddese con 4° Geo Bianchetti del Genzianella e 8° Luca Bartoli della Caddese.

Nelle cadette terza Giada Cappini dell'Atelica Ossolana Vigezzo. Secondo titolo regionale di giornata nella categoria cadetti per la famiglia Zanoli , con Leonardo (Caddese) in una gara che ha visto 6° Matteo Princisvalli della GAV e 9° Matteo Rollone del Genzianella.

Seconde Alessia Pozzi (Genzianella) tra le allieve e Corinna Vanni (Sport Project VCO) tra le junior. Vittoria di Stefano Pazzinetti tra gli allievi e Simone Beltrami tra gli junior, ambedue portacolori della Sport Project VCO. Nella gare assolute primi Alessandro Turroni (Sport Project VCO) e Sonia Mazzolini (GAV).

"CP Fidal VCO ha particolarmente a cuore l'attività delle società che organizzano eventi per il settore giovanile -presidente del Comitato Provinciale Fidal Vco Luigi Spadone-. Sergio Greggio negli anni ha sempre consentito ad Avis Marathon Verbania del Presidente Forella di ben distinguersi a livello regionale coordinando in prima persona, per citarne alcuni, eventi come il cross del Maggiore (e prima del Tecnoparco) e il meeting del 25 aprile. Dimostrazione sono le svariate prove che Fidal Piemonte gli ha assegnato. A lui va un grosso grazie perchè anche quando Avis, di cui è tutt'ora tecnico, ha deciso di fare un passo indietro non si è perso d'animo e, da solo, ha ricostruito e salvato, coinvolgendo Fidal Vco e un gruppo di amici, il cross del Maggiore. Oltre 600 partenti tra cui centinaia di giovani è un qualcosa di cui andare fieri. Grazie Sergio!"

Risultati completi alla pagina https://www.fidal.it/risultati/2023/REG30312/Index.htm