Schlein fa il pieno di preferenze in Piemonte. Il neo segretario regionale Rossi: "La sua proposta è stata più convincente''

Anche su scala regionale il risultato delle primarie del Pd è netto. Elly Schlein ha ottenuto 38.408 voti pari al 67,14 mentre Stefano Bonaccini si è fermato a 18.502 voti, pari al 32,34%.

“Elly Schlein – è il commento del neoeletto segretario regionale del Pd piemontese Domenico Rossi, che aveva sostenuto Stefano Bonaccini - ha vinto in maniera netta, almeno in Piemonte. E questo significa che la sua proposta è stata più convincente. Il PD dimostra di essere il partito del possibile, dove non ci sono traiettorie pre-ordinate, che crede nella democrazia esponendosi anche all’inedito. Per la prima volta avremo come segretaria una giovane donna capace e appassionata. Da domani deve cominciare il tempo della cooperazione.”

Rossi ha aggiunto: “Grazie a Stefano Bonaccini per la generosità che ha dimostrato in questi mesi. Il partito ha bisogno di dirigenti capaci, credibili e autorevoli come lui. Sono certo – conclude Rossi – che Elly e Stefano troveranno il modo di cooperare per il bene del partito, nel rispetto del mandato degli elettori e delle promesse di cambiamento che entrambi hanno portato”.