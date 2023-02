Gsh Sempione: inizia alla grande la stagione agonistica 2023

È iniziata la stagione agonistica 2023 per il Gsh Sempione 82 A.S.D. con i Campionati Italiani Indoor Fispes e Fisdir e i Campionati Invernali Lanci Fispes.

La squadra si presenta all’impianto del Palaindoor di Ancona con dodici atleti che in totale hanno conquistato 10 Titoli Italiani, 1 medaglia d’argento e 5 medaglie di bronzo , conditi da un nuovo record italiano e una nuova migliore prestazione.

Questi i risultati in ordine alfabetico.

Riccardo Bagaini si conferma Campione Italiano della categoria T47 sia nella distanza dei 200m che in quella dei 400m con riscontri cronometrici di conferma per lui;

Stefano Bertola F32 torna a casa con due medaglie di bronzo conquistate nel getto del peso e nel lancio della clava dove chiude con la misura di 10,68m, gareggia anche nel lancio del disco dove però non arriva a podio;

Alla sua prima gara con indosso la maglia blu del Sempione 82, il bronzo di Tokyo 2021 Monica Contrafattto gareggia sulla distanza dei 60m T63 vincendo la medaglia di bronzo;

Stefano Gori non vedente F11 scende in campo in tutte le specialità di lancio. Non sale sul podio anche a causa delle categorie accorpate, con una gara del lancio del disco che non lo lascia molto soddisfatto;

Davide Morana è campione italiano nei 60m T62 chiudendo la gara con il tempo di 7”88 a pochissimo dal record italiano appartenente a Andrea Lanfri, e con un’ottima sensazione per la stagione outdoor che partirà nei prossimi mesi;

Per la categoria F20 gareggia il gravellonese Stefano Morandi che conquista due medaglie: una di bronzo nel getto del peso e una d’argento nel lancio del giavellotto;

Andrea Terraneo T35 conferma i suoi due titoli italiani nelle distanze dei 60m, che chiude in 10”98, e dei 200m;

Nicola Tortora partecipa ad entrambe le manifestazioni con dei risultati che gli lasciano un po’ di amaro in bocca: corre i 60m T54 in cui però viene squalificato a causa di un’invasione di corsia negli ultimi metri di gara quando stava conducendo la sua batteria. Ottiene invece la medaglia di bronzo nel lancio del disco F55 con la misura di 15m, mentre si classifica quarto nel getto del peso;

Sono 3 invece le medaglie d’oro per Nicholas Zani categoria T33: la prima nei 60m, le vere soddisfazioni arrivano nei 200m dove firma il nuovo record italiano con 47”98, e nei 400m dove segna la Miglior Prestazione Italiana chiudendo in 1’30”56.

Gareggiano fuori classifica il danese Kasper Filsoe T46 che vince la sua batteria dei 60m con un tempo di 7”41, e si cimenta anche nella gara del salto in lungo, ma anche il nuovo ingresso in squadra Omar Diabang F57 che alla sua prima gara ottiene dei risultati molto buoni soprattutto nella gara del lancio del giavellotto e in quella del getto del peso.

Per quanto riguarda invece il campionato Indoor Fisdir a gareggiare nella categoria II1 Junior c’è l’omegnese Fallou Seck che diventa Campione Italiano dei 60m ottenendo il suo miglior risultato sulla distanza con 7”49, mentre nei 200m viene squalificato a causa di un invasione di corsia.

Positiva questa prima trasferta dell’anno, che infonde fiducia per la stagione all’aperto. Il GSH Sempione 82 organizzerà il Memorial Angelo Petrulli allo stadio Boroli di Gravellona Toce il 6 maggio 2023.

La società sportiva ringrazia gli accompagnatori che hanno reso possibile questa trasferta: i dirigenti Rosario Petrulli, Silvano Bagaini, Elisabetta e Barbara Saccà e i tecnici Flavio Ranghino e Francesco Niccoli.

Gsh Sempione 82 A.S.D. è sostenuto da Fondazione Luigi Orrigoni Trigros, Vinavil, Samlor Enginering e Andrea Laurini Private Banker.