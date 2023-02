Divieto di avvicinamento ma continua a seguire la ex: arrestato 51enne domese

I carabinieri della Compagnia di Domodossola, hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne del posto, per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex convivente.

I militari sono intervenuti nella notte tra domenica e lunedì, allertati dalla stessa donna. La vittima, stava rincasando nella propria abitazione quando, si è accorta che ad attenderla vi era l’ex convivente. La donna, entrando precipitosamente in appartamento, ha subito avvertito i carabinieri al 112, segnalando la presenza dell’uomo. Le 'gazzelle' dell’Arma sono così subito intervenute, rintracciando l’uomo nei pressi del condominio e dichiarandolo in stato di arresto.

Nei suoi confronti infatti, il tribunale di Verbania ha emesso, lo scorso dicembre, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima. La misura restrittiva era scaturita dalle numerose denunce sporte dalla donna per i continui atti persecutori subiti in seguito alla fine della loro convivenza, evidentemente non accettata dall’uomo.

Nelle prossime ore, il 51enne verrà interrogato dal giudice del tribunale di Verbania, che potrà disporre l’aggravamento della misura cautelare.