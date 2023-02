Presentazione domese per il Catalogo dell’Arte Moderna

Torna la presentazione domese del 'Catalogo dell’Arte Moderna: gli artisti italiani dal primo Novecento a oggi', edito da Mondadori e Gruppo Cairo. L’annuario è il più atteso appuntamento per il mondo dell’editoria d’arte contemporanea, uno strumento indispensabile per artisti, galleristi, collezionisti e appassionati d’arte. Una sorta di enciclopedia da consultare come primaria fonte di informazione.

L'incontro col pubblico si svolgerà venerdì 17 marzo alle ore 17.30 all'associazione Ada Con di Domodossola, in vicolo Facini 6 (piazza Chiossi). Interverranno, coordinati dal critico d'arte ossolano e componente del comitato Cam Giuseppe Possa, Carlo Motta (responsabile libri col marchio Editoriale Giorgio Mondadori - Gruppo Cairo), Massimo Pujia (Direttore Commerciale Divisione Arte, Antiquriato, CAM). Introdurrà l'incontro Franco Gattuso (Presidente Ada Con). In sala saranno esposti alcuni quadri degli allievi del Laboratorio di pittura dell'Ada Con diretto dal maestro Ugo Pavesi.

L’edizione numero 58 del Cam è uscita a fine novembre e illustrata al pubblico nella Sala Buzzati del Corriere della Sera. La pubblicazione del Cam è ormai un appuntamento tradizionale, che risale – come ci ricorda il responsabile editoriale Carlo Motta, figura ormai indispensabile nel panorama dell’arte contemporanea – al 1962 quando l’editore torinese Bolaffi raccolse la felice intuizione del critico Luigi Carluccio e diede alle stampe un repertorio annuale dedicato al mercato dell’arte odierna. Rilevato alla fine degli anni Settanta dalla Giorgio Mondadori insieme al mensile Arte, il Catalogo è oggi pubblicato con il marchio Editoriale Giorgio Mondadori all’interno del gruppo Cairo e si conferma come la più longeva pubblicazione di genere in Italia.



“Anche quest’anno -ci informa Motta- sono tantissimi gli artisti nella seconda sezione: una fotografia parziale ma realistica e credibile del panorama contemporaneo nazionale, offerta attraverso la consueta formula delle schede corredate da immagini che documentano la produzione di pittori, scultori, fotografi e non solo, insieme a formazioni di base, attività espositive, referenze, aggiudicazioni d’asta, valutazioni di mercato, note biografiche e critiche”. Il Cam n. 58, oltre 900 pagine, 900 artisti e più di 1700 illustrazioni in bianco e nero e a colori, è come sempre un’opera di grande interesse per chi segue, ma anche per chi si accosta all’arte italiana per la prima volta; un utile strumento, agevole da sfogliare per l’impaginato di facile consultazione, oltre a contenere un ricco apparato iconografico e il rigore dei testi critici.