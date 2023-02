Mercato auto: Piemonte avanti piano

Il mercato dell'auto a gennaio è risultato in ripresa rispetto allo stesso mese dell'anno scorso; ma in Piemonte e in Liguria meno della media nazionale. Emerge dai dati dell'Anfia, l'associazione della filiera italiana dell'automotive, che ha attribuito al Piemonte 9.737 nuove immatricolazioni (+13,1% rispetto a gennaio 2022) e alla Liguria 2.448 (+10,5%). Incrementi inferiori al 19% dell'intera Italia, dove nel mese scorso sono state vendute 128.437 vetture nuove.

Al contrario, la Valle d'Aosta ha evidenziato un aumento record (+121,3%), avendo contato 6.823 immatricolazioni. Nessun'altra regione ha mostrato un incremento così elevato e neppure vicino, tanto meno il Trentino-Alto Adige, dove le nuove immatricolazioni sono favorite da una più conveniente fiscale, come in Valle d'Aosta.