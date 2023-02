Clorofilla-Day, una giornata dedicata al mondo vegetale

Si svolgerà il 25 marzo alla sede dell'associazione Il Colibrì in via Giacomo Leopardi 3 a Domodossola la prima edizione del Clorofilla-Day.

Si tratta di un evento multidisciplinare che comprende: editoria indipendente sulla natura (e non), laboratori per bambini e ragazzi, incontri con autori, presentazioni di libri, interventi particolari come quello di un apicoltore biologico e di un monaco buddhista, musica, letture ad alta voce, buon cibo, stand con prodotti sani e locali, una visita guidata al Sacro Monte Calvario per scoprire le erbe selvatiche commestibili e visitare l’orto solidale.

“Obiettivo di questa giornata -spiegano gli organizzatori- è quello di (ri)dare valore e dignità al mondo vegetale in ogni sua sfumatura. Troppo spesso noi esseri umani, dimentichiamo di far parte di un eco-sistema meraviglioso nel quale i vegetali ci permettono di respirare quindi di vivere; dimentichiamo che loro sono su questa Terra da milioni di anni e noi da un briciolo del loro tempo; abbiamo dimenticato quel legame naturale che ci lega a essi e ci fa star bene; infine dimentichiamo che sono il naturale e più potente alleato che abbiamo contro i cambiamenti climatici”.

Clorofilla-Day è ideato da Il Babi Editore di Borgomanero in collaborazione con Monica Zanon (Moka) e Il Colibrì APS, al quale aderiscono Forti Insieme, orto solidale, e Centro di Studi e Pratica Buddhista Manjushri.

“Clorofilla-day -sottolineano i promotori dell'iniziativa- è il nostro tentativo di mettere in dialogo le 'due' specie, di buttare via i luoghi comuni, spesso sbagliati, e le pratiche abusate, proponendo il rispetto per questi esseri vivi. Vi invitiamo alla condivisione e a un’immersione completa nel mondo vegetale, per festeggiarlo e onorarlo”.

www.ilbabieditore.it

info@ilbabieditore.it