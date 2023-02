Volley, a Verbania il derby contro Domo

Bello spettacolo domenica al Palaraccagni nel derby del VCO tra i domesi dello Studio Immobiliare VCO e l’Altiora Verbania. In un palazzetto gremito le due squadre si sono affrontate dando vita ad una bella e combattuta partita che, dopo due ore di gioco, ha visto gli ospiti prevalere con il punteggio di 1 a 3 (24-26, 25-16, 18-25, 16-25).

Domodossola in piena emergenza ha dovuto fare a meno di Piroia, Bracchi, Calò, Turci Davide, Riganti e con Boschi in dubbio fino all’ultimo momento (il giovane regista ossolano infatti non si è allenato in settimana per un problema muscolare). L’unica nota positiva era il rientro del centrale Traversi, fermo per infortunio dallo scorso 20 novembre. Come se non bastasse però, a metà del primo parziale, si è dovuto fermare anche il libero Turci Matteo per un problema ad un ginocchio.

Nel primo set le due squadre si fronteggiano palla su palla, anche se Altiora dopo una manciata di punti riesce a guadagnare un piccolo vantaggio di 3 lunghezze che mantiene fino al 16 a 19. Le due squadre giocano comunque alla pari, ma Domo purtroppo commette molti più errori (ben 7 al servizio più 3 contrattacchi sbagliati) rispetto ai lacuali. Sul finale di set però i domesi diminuiscono il numero di errori e grazie ad alcune difese pareggiano i conti sul 22 pari e superano gli ospiti 23 a 22. I ragazzi di De Vito hanno anche la palla del 24 a 22, sempre grazie ad un buon lavoro in fase muro-difesa, ma purtroppo non hanno la lucidità per chiudere e Verbania riporta nuovamente il set in parità. Si procede ai vantaggi e Altiora chiude 24 a 26 con una palla contestatissima dai domesi.

Domo riparte nel secondo parziale con cattiveria e determinazione, riuscendo in particolare a diminuire il numero di errori in battuta, ma al tempo stesso ad essere più efficace. Lo Studio Immobiliare VCO si porta immediatamente in vantaggio (4 a 9) e nel corso del set aumenta ulteriormente il vantaggio. Verbania non riesce a trovare alternative nonostante coach Azzini inserisca tante forze fresche dalla panchina. Il set si chiude 25 a 16 per Domodossola e la gara torna in parità.

L’inerzia del match sembra tutta a favore degli ossolani, con Altiora in evidente difficoltà. Il terzo set parte nuovamente punto a punto come il primo, ma la spinta dei padroni di casa si ferma sul 13 pari. A questo punto infatti in casa Domo si nota un evidente calo di energie (fisiche e mentali). Coach De Vito non ha molti cambi a disposizione, ma le prova comunque tutte: entrano Pedaci come schiacciatore, Putrino come opposto e Savoia in regia. I punti persi dal 13 pari al 13-18 però non riescono ad essere recuperati e Verbania vince 18 a 25.

Anche nel quarto set si capisce però che Domodossola ha speso ormai la maggior parte delle sue risorse e infatti le due squadre procedono punto a punto solo fino al 10 a 11. Poi un buon turno a servizio di Borghini fa mettere a Verbania la freccia e il set procede lentamente verso la vittoria degli ospiti (16 a 25 finale).

Un vero peccato quindi, perché sicuramente nei primi due set Domodossola ha dimostrato di non avere nulla a che invidiare alla formazione verbanese, nonostante il distacco in classifica. Grande rammarico soprattutto per il primo set perso ai vantaggi, nel quale i troppi errori non hanno purtroppo permesso ai domesi di avere la meglio.

Dal match di domenica è evidente che le tante assenze stanno incidendo in maniera sempre più pesante sulla stagione dello Studio Immobiliare VCO. La differenza con il Verbania domenica è stata proprio nella girandola di cambi che coach Azzini è riuscito ad effettuare nei momenti di difficoltà dei suoi, mentre Domodossola non ha potuto dare “respiro” ai suoi atleti nei momenti di affanno.

Al di là della sfortuna e delle assenze si sta però avvicinando sempre di più il momento di iniziare a fare punti. Nel girone di ritorno la prima vittoria era arrivata proprio dalla partita successiva a quella col Verbania: avversario il Volley Parrella Torino. Uno scontro diretto che dirà molto sulla stagione dei domesi. Tra le mura amiche i torinesi hanno dimostrato di essere un osso duro (due settimane fa’ hanno infatti battuto 3 a 1 una “corazzata” come il Vercelli). Sarà difficilissimo e ci vorrà forse il miglior Domo della stagione.