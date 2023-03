Le Tompoma di Renato Brignone vanno... al cinema

Le Tompoma vanno... al cinema. Le stampelle altamente tecnologiche ideate e brevettate dall’imprenditore verbanese Renato Brignone (nella foto) hanno fatto il loro esordio su Netflix e, in particolare, nel thriller “Io sono l’abisso” tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore Donato Carrisi.

“Mi hanno chiesto in prestito un modello appositamente colorato...”, fa sapere sui social lo stesso Brignone. Le Tompoma, va detto, sono ben visibili per la soddisfazione dell’imprenditore di Verbania e del gruppo Altair di Villadossola, che partecipa all’impresa.

Ad utilizzarle, lo ricordiamo, sono stati e sono alcuni dei più grandi sportivi che hanno loro malgrado subito infortuni, insieme a personaggi famosi e no. Di recente Brignone è stato protagonista di un servizio del Tg3 Piemonte che lo ha intervistato come esempio di start up di successo.