Gallo (Pd) su caccia e gioco d'azzardo: "Abbiamo vinto la battaglia"

“Con un’opposizione intransigente siamo riusciti a far stralciare dal testo dell’“omnibus”, che la Giunta Cirio aveva portato in Aula azzerando il passaggio in Commissione e imponendo la procedura d’urgenza, articoli che incidevano profondamente su temi importanti come la caccia e il gioco d’azzardo. Abbiamo sventato i trabocchetti nascosti all’interno di un testo di 91 articoli, che dovrebbe avere solo il compito di semplificare le norme e non di stravolgerle” afferma il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Ancora una volta – prosegue l’esponente dem – il centrodestra ha provato a utilizzare la scorciatoia dell’“omnibus” per riformare anche norme e leggi molto controverse, sulle quali non ha avuto il coraggio di sottoporre al Consiglio regionale un disegno di legge ad hoc e di utilizzare un percorso legislativo corretto e ha preferito provare a ricorrere a un blitz per accorciare i tempi della discussione. Se fin dall’inizio la Giunta Cirio si fosse dedicata a realizzare le vere riforme che il Piemonte attende non staremmo attendendo, per esempio, un Piano sociosanitario che ormai non vedrà più la luce in questa legislatura”.

“Non condividiamo né i contenuti, né il metodo – conclude Gallo – con il quale il centrodestra ha governato la nostra Regione e l’abbiamo dimostrato dando battaglia durante questi quattro anni. Il centrosinistra ha un progetto chiaro per lo sviluppo e il rilancio del Piemonte. Il centrodestra, a quanto pare, invece, non ha alcuna idea per il futuro della Regione”.