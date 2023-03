La Valle Vigezzo piange Mario Malandra, storico barista

Cordoglio in Valle Vigezzo per la scomparsa di Mario Malandra, spentosi a 79 anni. Da tempo in pensione, Mario aveva gestito, insieme alla moglie Tiziana, per tanti anni il bar in centro a Craveggia, il bar “Malandra”.



Persona solare, gentile e affabile, dietro al bancone ha accolto con il fare raffinato che gli era proprio, tantissimi residenti e turisti nel suo locale. Fino alla meritata pensione. Alcuni anni fa Mario e Tiziana sono stati colpiti un grave lutto, la prematura perdita del figlio Giovanni.



I funerali di Mario Malandra avranno luogo sabato 4 marzo alle 14.30 a Craveggia. Il Santo Rosario sarà invece recitato domani, nella chiesa di S. Antonio.