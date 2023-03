Lavori in via Binda e via Marconi, i primi commenti degli esercenti

Sono partiti lunedì i lavori di rifacimento della via Marconi a Domodossola, con la chiusura della parte bassa di via Binda e il cambio di direzione del senso unico di via Cadorna.

Durante questi primi giorni di chiusura i commercianti delle vie interessate hanno ravvisato qualche lieve calo rispetto ai giorni precedenti, anche se è molto presto per tirare un bilancio.

“Al momento non ha visto grossi cali – ci racconta Claudio Capacci del bar Vecchi Muri – e per quanto mi riguarda non sarei neppure contrario ad una Ztl; bisogna iniziare a liberarsi dalla mentalità di raggiungere in macchina qualsiasi posto”.

Tutti i negozianti interpellati sono concordi sull’assoluto bisogno di risistemare la strada ciò che ha colpito tutti di sorpresa però sono state le tempistiche del Comune, infatti sino a mercoledì tutti erano convinti che i lavori sarebbero partiti a novembre: “Ho letto la notizia su Ossolanews il giorno prima che il Comune ci convocasse per la comunicazione ufficiale” ci racconta Dario Cardinali, tabaccaio.

Qualche preoccupazione per i commercianti che si affacciano sulla via Cadorna e i cittadini è il nuovo senso di circolazione, nel corso della mattinata numerose auto provenienti da via Carale di Masera hanno imboccato via Cadorna, per la forza dell’abitudine probabilmente, in contro mano nonostante il segnale: “Sarebbe meglio che, almeno nei primi giorni ci sia un vigile a controllare l’incrocio – suggerisce Cardinali – e magari piazzare uno specchio perché con l’impalcatura della ristrutturazione proprio del palazzo in fronte all’incrocio la visibilità è molto ridotta”.

Oltre ai lavori stradali, lungo le vie interessate sono presenti anche due cantieri edili che stanno svolgendo ristrutturazioni agli stabili, uno di essi è in prossimità dell’ufficio della Mail Boxes: “Anche io ho saputo la notizia dalla stampa mercoledì , un giorno prima della convocazione in comune – ci spiega il titolare Max Caretti – ; oltretutto noi abbiamo il disagio di avere il cantiere della ristrutturazione su entrambe le entrate (il locale è uno di quelli che si affacciano sia su via Binda che su via Cadorna). Una volta ultimato il lavoro la via sarà molto bella ma le tempistiche ci hanno dato qualche problema”.

Se in via Binda per alcuni esercizi pubblici sul lato sinistro la diminuzione del passaggio sulla via è mitigato grazie al doppio affaccio che permette ai clienti di entrare anche da via Cadorna, intimorisce maggiormente i commercianti di via Marconi dove i primi mezzi sono all’opera.

A preoccupare i negozianti c’è la questione dei parcheggi, infatti gran parte degli stalli presenti sulla via non saranno ripristinati, ma saranno spostati altrove.

“Per far bella la città ovviamente dei disagi sono inevitabili – ci spiega Paolo Rossi dell’a Gioielleria Rossi – bisogna resistere ed andare avanti lo stesso perché quando si riaprirà andrà tutto meglio. Sulla questione dei parcheggi bisogna vedere quando sarà tutto finito se verranno approntati dei parcheggi che possono permettere ai residenti e ai turisti di accedere agevolmente”.