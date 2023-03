Dopo Anzola anche Villadossola aderisce alla campagna “Un ricordo per Norma”, istituita dal Comitato 10 Febbraio per non dimenticare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.

“Il sindaco Bruno Toscani e la sua giunta – segnala il vice presidente del C10F di Verbania Francesco Sirtori - hanno comunicato l’adesione alla campagna con la posa di una targa a ricordo, luogo e data di collocazione sono ancora in via di definizione. Fieri del riscontro ottenuto fino ad ora, fiduciosi che la campagna continuerà a svilupparsi, ringraziamo di cuore sindaco e amministrazione per la sensibilità dimostrata verso il tema del ricordo”.