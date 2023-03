Un progetto di valorizzazione degli alimenti locali nella filiera alberghiera

Un incontro online aperto a tutti per presentare i risultati del progetto di ricerca sostenuto da Fondazione Crt per valorizzare e incentivare possibili sinergie tra prodotti agricoli specifici del territorio piemontese e ospitalità nel Piemonte orientale. È quello che si è svolto martedì 28 febbraio e nel quale Giampaolo Viglia, professore presso l'Università della Valle d'Aosta e l'Università di Portsmouth, ha condiviso gli step principali del suo lavoro di ricerca.

“Il lavoro -spiega Ars.Uni.Vco- ha l'obiettivo ambizioso di creare un sistema integrato per la valorizzazione dell'utilizzo di prodotti alimentari locali all'interno della filiera alberghiera, adottando un approccio basato sulla prospettiva degli chef che operano nel comparto ricettivo e i turisti in quanto consumatori finali. Lo sviluppo di una filiera agro-ricettiva integrata contribuisce a favorire la promozione della cultura e delle tradizioni locali, a migliorare il sistema di approvvigionamento delle forniture alimentari dell'industria ricettiva, a rendere più accessibili ai turisti prodotti alimentari locali, a migliorare l'esperienza gastronomica per i visitatori, a promuovere identità alimentari uniche e regionali, e a ridurre l’ inquinamento ambientale dovuto al trasporto di prodotti alimentari”.

Il progetto di ricerca sarà pubblicato da un'importante rivista scientifica internazionale, ovvero il 'Journal of business research'. Il gruppo di ricerca che ha lavorato a questo studio è composto da Giampaolo Viglia, Claudia Cozzio, Linda Lemarie e Stefania Cerutti.

Il video della presentazione è disponibile sul sito www.arsunivco.eu