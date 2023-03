Cantiere nella galleria 'Masera', i venerdì notte lavori fermi e 337 percorribile

Come comunicato in precedenza i lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione della galleria ‘Masera’, sulla SS337 della Valle Vigezzo, proseguiranno fino a sabato 11 marzo. Rimane confermata la limitazione notturna con divieto di transito nella fascia oraria 21.00 alle 4.30 (durante la chiusura resta garantito il passaggio ai veicoli di emergenza e soccorso).



Oltre alla già comunicata apertura totale nel fine settimana, ovvero dalle 4.30 di sabato 4 marzo e fino alle 21.00 di lunedì 6 marzo, l'impresa che sta eseguendo i lavori informa che nella notte di venerdì 3 e in quella di venerdì 10 marzo il cantiere non sarà installato e dunque la statale resterà aperta al traffico.



Questa scelta è stata decisa per venire incontro a chi lavora fuori sede e deve rientrare nel weekend in Valle Vigezzo.