Alle urne oltre 4.000 fisioterapisti di Piemonte e valle d'Aosta

Per la prima volta le fisioterapiste ed i fisioterapisti sono chiamati a votare l'Ordine che li rappresenterà nei rapporti con le Istituzioni: un traguardo importante conquistato in oltre 60 anni di attivismo a tutela della professione e della salute dei cittadini.

Dopo due anni di rappresentatività all’interno di uno dei 19 Albi dell’Ordine TSRM PSTRP insieme ad altre 18 professioni sanitarie, i fisioterapisti sono la prima categoria professionale che da Albo di un multi-Ordine ottiene in numeri per la costituzione di un suo Ordine.

Per l’esattezza, in Piemonte e Valle d’Aosta sono oltre 4.000 i fisioterapisti che saranno rappresentati dall’Ordine interregionale.

Il lavoro da fare è tanto: la lista candidata “Fisioterapisti Insieme”

ha evidenziato cinque punti chiave su cui basare la progettualità per il mandato 2023-2027, all’insegna della tutela della salute dei cittadini, del dialogo con le istituzioni, della valorizzazione dei giovani, della formazione universitaria e professionale di qualità, del coinvolgimento dei territori e del sostegno e diffusione del modello di accesso alle cure fisioterapiche in collaborazione con il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta e la farmacia dei servizi: la fisioterapia di prossimità.

Tutela della salute dei cittadini

“Gli ordini professionali nascono con l’obiettivo di tutelare i cittadini” spiega Giuseppe Tedesco, candidato alla lista Fisioterapisti Insieme "Questo vale anche per il nostro Ordine, la nostra lista lo sa bene e le progettualità per il mandato 2023-2027 sono strutturate ponendo al primo posto i cittadini e la tutela della loro salute. Molti dei candidati della nostra lista condividono anni di attivismo in tal senso, soprattutto all’interno dell’Associazione Italiana Fisioterapisti AIFI (ora Associazione Italiana Fisioterapia), Associazione Tecnico Scientifica di riferimento a livello nazionale, riconosciuta a livello ministeriale. Tutte esperienze essenziali, indispensabili per dare una marcia in più all’Ordine rendendolo immediatamente operativo su questo fronte”.





Sinergia con le istituzioni

“Apertura, dialogo, confronto e collaborazioni con le istituzioni sono indispensabili per poter dare concretezza ai nostri obiettivi” spiega Laura Clarici candidata della lista Fisioterapisti Insieme “sinergie a tutti i livelli istituzionali con Comuni e Regioni, ma anche con le Università, la Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti FNOFI, gli altri Ordini professionali e le associazioni di cittadini, costruendo un networking attivo e virtuoso, in continua crescita”, così da poter proporre nuovi modelli di prossimità per l’ accesso alle cure fisioterapiche, anche in collaborazione con il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, nel territorio e nella farmacia dei servizi.







Valorizzazione della professione e dei giovani

“Con la lista Fisioterapisti Insieme vogliamo porre la nostra esperienza ed il nostro impegno personale al servizio dei giovani fisioterapisti” racconta la candidata Brunella Padovan “lo sviluppo della professione, la promozione di percorsi formativi e lavorativi, la garanzia della sicurezza della cura, la serietà istituzionale e la lotta all’abusivismo sono tutti punti fondamentali tramite i quali poter rispondere all’attuale grave carenza di professionisti qualificati, che spesso il sistema sanitario si trova a dover fronteggiare”.









Formazione di qualità e accessibile a tutti

“È compito dell'Ordine sostenere la crescita culturale del professionista rendendo l’Ordine dei Fisioterapisti parte attiva nell’adempimento ECM attraverso l’organizzazione di corsi ad argomento giuridico, etico, deontologico, normativo e manageriale facilitando, tramite convenzioni dedicate agli iscritti, l’accesso a corsi di formazione qualificanti” spiega la candidata della lista FIsioterapisti Insieme Luisella Mainero. “Lavorando in sinergia con le Associazioni Tecnico Scientifiche di riferimento consentiremo ai nostri iscritti di conoscere l’offerta formativa post base di corsi di formazione ECM tecnico pratici con il miglior supporto Evidence Based Medicine (EBM)”. È importante quindi offrire agli iscritti una formazione che sia sì di qualità, ma anche accessibile a tutti, realizzabile anche attraverso progetti di sviluppo professionale in collaborazione con le ATS.





Il territorio al centro

“Un altro punto su cui la nostra lista Fisioterapisti Insieme intende lavorare è mettere al centro tutti i territori delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta” continua Luisella Mainero “Un obiettivo da realizzare attraverso un fitto e continuo dialogo e attraverso l’istituzione di tavoli di lavoro territoriali che coinvolgano in prima persona tutti gli iscritti interessati a partecipare in modo attivo alla vita ordinistica. L'obiettivo è lavorare in sinergia alla proposta e allo sviluppo e lavorando a progettualità in risposta ai bisogni del territorio, valorizzando le eccellenze e sostenendo i territori più decentrati alla crescita di consapevolezza professionale. Tra i temi in prima linea, rientreranno sicuramente la promozione della fisioterapia di prossimità e l'uniformazione delle modalità di accesso alle prestazioni”.





Per il programma completo: www.fisioterapistiinsieme.it









Calendario incontri con i candidati:

Novara: Venerdì 3 marzo ore 17.30

Hotel Cavour, Sala riunioni

Via San Francesco d'Assisi 6, Novara

Aosta: Venerdì 10 marzo ore 17.00

Ospedale Umberto Parini, Sala Riunioni (4°piano, vicino alla biblioteca)

Viale Ginevra 1, Aosta

Altri incontri sul territorio in definizione.









Quando e dove si vota

Sabato 18 marzo dalla costituzione della commissione alle 18.00

Torino: NH Hotel Santo Stefano, Via Porta Palatina 19

Domenica 19 marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Aosta: Sede Ordine Professioni Infermieristiche, Via CJ Boson 6

Domenica 19 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Novara: Sede Ordine TSRM-PSTRP, Vicolo Dell'Arco 2

Lunedì 20 marzo dalle ore 12.00 alle ore 18.00

Fossano Sala Brut e Bon, Piazza dompè 13/a





I candidati della lista: Sabrina Altavilla, Antonello Brandonisio, Laura Clarici, Stefano Fortunato, Enzo Galatro, Chiara Guenzino, Luisella Mainero, Gabriella Naretto, Brunella Padovan, Paola Pirocca, Antonella Quarelli, Sonia Samaia, Giuseppe Tedesco, Cinzia Vaisitti, Paolo Zuccaro. Candidati al Consiglio Revisore dei Conti: Elena Rossino, Laura Gallisai, Michele Monti.





Fisioterapisti Insieme: i candidati





Sabrina Altavilla

Laureata nel 2007 ha iniziato poco dopo a esercitare come dipendente pubblica in vari ambiti, tra cui ambulatoriale e reparti per acuti. Dal 2014 lavora con persone in esiti di grave cerebrolesione (neuroriabilitazione). Dal 2016 partecipa attivamente alle attività dell'associazione maggiormente rappresentativa AIFI, ora associazione tecnico scientifica di cui è tuttora socio ordinario. Ha ricoperto il ruolo di segretario presso l'Ordine TSRM-PSTRP di Cuneo e di segretario per la commissione straordinaria territoriale del neocostituito Ordine della Professione Sanitaria di Fisioterapista del Piemonte e Valle d'Aosta.





Antonello Brandonisio

Fisioterapista dal 1989, ha esercitato come dipendente presso USSL Settimo Torinese e Cuorgnè, nel Torinese, dal 1989 al 1994. Oggi esercita come libero professionista, ha prestato consulenze presso Società Sportive e RSA e ricopre il ruolo di co-titolare presso uno studio associato a Busano, in provincia di Torino.





Laura Clarici

Nata a Torino, lavora per il Servizio Sanitario Nazionale dal 1988. È laureata magistrale con titolo in Fisioterapia, in Neuro Psicomotricità dell’età evolutiva e in Scienze politiche. Per oltre vent’anni ha esercitato la professione di riabilitatrice pediatrica all’Ospedale Regina Margherita di Torino, specializzandosi nella cura di malattie neuro degenerative e muscolo scheletriche rare dell’infanzia. Da circa quindici anni si occupa di formazione in sanità e di ECM a supporto degli uffici regionali del Piemonte. Ha esperienze pregresse di direzione di struttura, politiche del personale, ricerca e charity management.





Stefano Fortunato

Laureato in Fisioterapia nel 2007 a Torino, la passione per la professione lo porta fin da subito a spendersi per la crescita della fisioterapia: dal 2010 entra nel direttivo dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI) Piemonte e Valle d’Aosta dove si occupa prevalentemente di formazione. Da sedici anni ha svolto e attualmente svolge il fisioterapista in diversi contesti: ambulatorio convenzionato, studio associato, terapia domiciliare, squadre sportive. Tra le esperienze professionali più significative ricopre il ruolo di titolare di uno studio associato di fisioterapisti, è presidente dell'associazione FORMACTION, tutor di sede per la facoltà di Fisioterapia dell’Università del Piemonte Orientale, docente in diversi corsi di formazione professionale, membro in differenti occasioni della commissione di Laurea in Fisioterapia a Torino e Novara e coordinatore dei Fisioterapisti su Torino in un progetto di ricerca dell'Istituto Mario Negri.





Enzo Galatro

Nato a Gallarate, si trasferisce e lavora in Valle d'Aosta per l'Ausl Valle d'Aosta dal 2006.

Dopo la maturità classica, termina il corso di laurea in fisioterapia nel 2004, consegue il master di 1° livello in Fisioterapia e riabilitazione della mano nel 2008 e il master di 1° livello in Riabilitazione respiratoria nel 2014. Collabora con l'Ausl Valle d'Aosta e con enti esterni alla docenza nei corsi di movimentazione carichi. Da gennaio 2023 è membro del Consiglio dei Sanitari dell'Ausl Valle d'Aosta. Dopo aver lavorato per alcuni anni sulla realtà territoriale e nelle RSA, attualmente lavora in ambito ospedaliero nelle realtà di terapia intensiva, pneumologia e nell'ambito chirurgico, sia nella riabilitazione motoria che nella riabilitazione respiratoria.





Chiara Guenzino

Biellese, laureata nel 2008 presso UPO Novara, ha lavorato per otto anni al Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese e successivamente in Asl Al presso l'Ospedale di Casale Monferrato, dove si è occupata dell' organizzazione della formazione interna aziendale per i fisioterapisti. Dal 2019 è dipendente presso l'Asl Biella, ora dedicata al servizio territoriale e, da quest'anno, collabora come docente in attività di complemento presso la sede di Alessandria dell’Università del Piemonte Orientale e come affiancatrice degli studenti UPO in Asl Biella. Dal 2021 ha ricoperto il ruolo di segretario nel Consiglio Direttivo dell'Ordine TSRM PSTRP delle province di Biella e Vercelli. In rappresentanza dell’Ordine, ha preso parte nella commissione di laurea degli studenti di Fisioterapia in UPO nelle sessioni di marzo e novembre 2022.





Luisella Mainero

Fisioterapista dal 1993, esercita come libera professionista e a seguire come dipendente in una residenza per anziani. Dal 1997 ad oggi lavora presso l’AO Ordine Mauriziano di Torino dove si occupa di pazienti in fase acuta ricoverati e ambulatoriali per la medicina interna, neurologia, ortopedia, chirurgia vascolare, oncologia, ecc. Dopo la laurea magistrale del 2011, consegue il master di 1° livello in Coordinamento delle professioni sanitarie e il master di 2° livello in Management sanitario. Dal 2016 in ruolo come coordinatore Fisioterapista. Dal 2020 ricopre incarico di funzione organizzativa di Area Riabilitazione.

In qualità di segretaria della Commissione d'Albo Fisioterapisti dell'Ordine TSRM-PSTRP di ToAoAlAt, si è occupata di responsabilità professionale e abusivismo. Sta frequentando il master di 1° livello in Attività forense, CTU e CTP, per le professioni sanitarie. Si candida per dedicare la sua esperienza in rappresentanza dei Fisioterapisti nella lotta verso qualsiasi espressione di abusivismo.





Gabriella Naretto

Fisioterapista nel 1987, dall’anno successivo inizia a lavorare nel Sistema Sanitario Nazionale all’interno di un servizio territoriale, dove si occupa di bambini e adulti con problemi neurologici. Nel 2007 si sposta alla Città della Salute di Torino, dedicandosi alla fisioterapia pediatrica presso il Regina Margherita, dedicandosi a patologie di tipo ortopedico, malformative e ustioni. Nel 2012 consegue la Laurea Magistrale in Scienze della Riabilitazione e comincia ad occuparsi di formazione con una didattica di complemento presso il CdL in Tnpee dell'Università di Torino e da due anni è tutor di tirocinio e docente presso il Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Torino.





Brunella Padovan

Fisioterapista dal 1984, ha esercitato la professione per decenni presso Aziende Sanitarie piemontesi occupandosi di età evolutiva, delle gravi cerebrolesioni acquisite e delle disfunzioni del pavimento pelvico. Dopo quindici anni di coordinamento professionale, dal 2010 si occupa esclusivamente della Formazione ECM dei ruoli sanitari in qualità di Referente Aziendale della Formazione presso l'azienda Ordine Mauriziano di Torino. Docente presso l'Università degli Studi di Torino dal 2009, dal 2014 è coordinatore dell'Osservatorio per la Qualità ECM Regione Piemonte mentre in AIFI Piemonte e Valle d’Aosta ha ricoperto il ruolo di presidente e di consigliere in ambito giuridico. RAMR per AIFI, è inoltre componente della Commissione d'Albo Fisioterapisti presso l'Ordine TSRM-PSTRP e della CCEPS presso il Ministero della Salute.





Paola Pirocca

Fisioterapista dal 1983, ha successivamente acquisito presso l'Università di Torino la laurea in Filosofia, un master in Etica e bioetica applicata e la laurea magistrale in Scienze della Riabilitazione. Dipendente della Fondazione Don Gnocchi dove si occupa prevalentemente di persone con patologie neurologiche, svolge la funzione di tutor di sede per il CdL in Fisioterapia. Ha maturato una lunga esperienza associativa all’interno di AIFI, dove ha rivestito e riveste tuttora incarichi sia a livello regionale - responsabile della tesoreria per 10 anni fino al 2016 e attualmente referente del GIS Riabilitazione neurologica - sia a livello nazionale - consigliere per il mandato 2018-2021 e attualmente revisore dei conti. Consigliere dell’Ordine TSRM-PSTRP fin dall’inizio, attualmente ricopre l’incarico di tesoriere della Commissione straordinaria.





Antonella Quarelli

Dipendente presso il SSN nella Città della Salute e della Scienza di Torino presso il presidio CTO, collabora come docente di complemento e tutor di tirocinio nel Corso di Laurea di Fisioterapia dell'Università degli Studi di Torino. Ha fatto parte dell'associazione professionale AIFI Piemonte Valle d'Aosta dove si è occupata della fase di transizione all'Ordine TSRM come rappresentante dell'associazione dei fisioterapisti. Nel 2019 è stata eletta nella Commissione di Albo dei Fisioterapisti presso l'Ordine TSRM PSTRP di Torino, Aosta, Alessandria, Asti.





Sonia Samaia

Fisioterapista dal 1991, ha lavorato per tre anni presso il Presidio Sanitario San Camillo e

dal 1994 lavora presso l'Asl To5 dove si occupa di pazienti adulti ambulatoriali e ricoverati in fase acuta e subacuta nei reparti di medicina e chirurgia e presso la Degenza riabilitativa di 2° livello del Presidio Ospedaliero di Carmagnola. Ha collaborato all’organizzazione delle Giornate Informative AITR (AIFI) 1994 e all’edizione 2013 del progetto AIFI “La schiena va a scuola” e nel 2019 consegue il master in Management per le funzioni di Coordinamento nell'area delle Professioni Sanitarie. Dal 2022 è di ruolo come coordinatore presso le sedi della S.C.RRF di Moncalieri e Nichelino e attualmente è iscritta al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie LM/SNT2 presso l'Università degli Studi di Torino.





Giuseppe Tedesco

Diploma universitario in fisioterapia, master di 1° livello in Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici, laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie e master di 1° livello in Lifestyle medicine nel 2020, inizia a esercitare come dipendente ma dal 2004 inizia il suo percorso da Libero professionista. Lavora in numerosi contesti fino ad aprire il suo studio nel 2012. Rappresenta la professione all’interno di AIFI Piemonte e Valle d’Aosta ricoprendo il ruolo di presidente per due mandati e dal 2020 è presidente della Commissione d'Albo dei Fisioterapisti sede Torino Aosta Alessandria Asti.

Ha svolto un'ampia attività di formazione professionale in ambito muscoloscheletrico anche in collaborazione con aziende sanitarie pubbliche e università, ha organizzato e presieduto numerosi congressi scientifici dedicati agli aspetti legali alla responsabilità professionale e tiene seminari presso l'Università del Piemonte Orientale, continuando a impegnarsi in nuovi progetti che esplorano tutti gli ambiti professionali.





Cinzia Vaisitti

Diploma universitario in Fisioterapia nel 1990, dal 1991 lavora come dipendente presso l’Asl To3. Ha conseguito il perfezionamento universitario in Linfologia oncologica, il master di 1* livello in Linfologia, il master di 1* livello in Senologia e il master di 1* livello in Coordinamento. È docente a Corsi per la Terapia del Linfedema presso Asl e strutture convenzionate piemontesi e non. Ha presieduto numerosi congressi scientifici come relatrice in ambito Linfo-oncologico, ricopre i ruoli di coordinatrice del GdS dei Fisioterapisti della Rete Oncologica PVdA, di referente regionale del NIS Fisioterapia in Linfologia di AIFI e di referente regionale dei Fisioterapisti della Società Italiana di Flebologia (SIF). Da 10 anni è la fisioterapista della squadra “Dragonesse Avigliana” di donne operate al seno che svolgono Dragonboating.





Paolo Zuccaro

Laureato a pieni voti presso l’Università del Piemonte Orientale nel 2016, nel 2019 consegue il master di 1° Livello in Osteopatia nelle disfunzioni neuro muscolo scheletriche presso l’Università di Verona ed è iscritto al secondo anno di Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie presso l’Università di Torino. Dal 2016 esercita la professione presso la Casa di Cura Stella del Mattino di Boves occupandosi di riabilitazione specialistica di tipo intensivo ed ambulatoriale, principalmente orientata a problematiche di tipo ortopedico, neuro muscolo scheletrico e neurologico. Svolge attività di libera professione presso un poliambulatorio nel Cuneese e dal 2016 partecipa alle attività dell'ATS AIFI.









Candidati al Consiglio Revisore dei Conti:





Elena Rossino

Laureata nel 2008 presso l’Università di Genova, ha conseguito la laurea magistrale presso l’Università di Torino, un master di 1° livello in Coordinamento delle professioni sanitarie e un master di 2° livello in Direzione e management delle aziende sanitarie (MADIMAS). Dal 2008 al 2015 ha lavorato come libera professionista nel settore privato, mentre dal 2016 lavora come dipendente pubblico. Attualmente svolge la professione presso l’AOU San Luigi di Orbassano. Fin dagli anni dell’università, ha creduto nell’associazione AIFI e ha contribuito allo sviluppo della vita associativa anche in qualità di membro del direttivo per alcuni anni.





Laura Gallisai

Laureata nel 2008 presso l’università di Sassari, ha conseguito la laurea magistrale presso l’Università di Torino. Dal 2008 al 2019 ha lavorato come libera professionista nel settore privato, mentre nel 2020 lavora come dipendente pubblico. Attualmente svolge la professione presso il SSN nella Città della Salute e della Scienza di Torino presso il presidio CTO, collabora come docente di complemento e affiancatore di tirocinio nel corso di Laurea di Fisioterapia dell’Università degli Studi di Torino. Fin da studentessa, ha creduto nell’associazione AIFI e ha contribuito allo sviluppo della vita associativa anche in qualità di consigliere del direttivo AIFI Piemonte Valle d’Aosta.





Michele Monti

Nato ad Acqui Terme, Michele Monti consegue il Diploma Universitario di Terapista della Riabilitazione nel 1998, all’Università degli Studi di Pavia.

Nel 2005 ottiene il master di 1° livello in Riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici presso il Campus Universitario di Savona dell’Università degli Studi di Genova e nel 2006 si laurea in Fisioterapia con il Progetto Formativo Speciale organizzato dall’Università degli Studi di Genova, dove nel 2017 consegue inoltre la laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

Ha maturato un’esperienza pluriennale come docente a contratto presso il Master in riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici presso il Campus Savona/Università degli Studi di Genova e il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Torino.

Libero professionista da sempre iscritto ad AIFI, ha fatto parte del Direttivo Nazionale GTM dal 2008 al 2020.