Allevatori, serata pubblica sui grandi carnivori: “Invitati enti e amministratori locali”

Una serata informativa pubblica sul tema dei grandi carnivori al Circolo di Cambiasca. La organizzano gli allevatori dell'Alto Verbano venerdì 10 marzo. “Alla serata, aperta a tutti -sottolineano gli allevatori-, sono stati invitati enti quali parco Valgrande, aree protette dell'Ossola, Provincia, Asl veterinaria, Cia, Coldiretti, carabinieri forestali del parco Val Grande, sindaci della zona”.

“Vista la disastrosa stagione in alpeggio 2022 e quella imminente del 2023-sottolineano gli organizzatori-, gli allevatori che alpeggiano nelle zone di Val Cannobina,Valle Intrasca e Val Grande, sia dentro che fuori i confini del Parco, chiedono di ricevere dati concreti ed aggiornati riguardo alla presenza dei lupi o altri grandi carnivori. Questo per cercare di prospettare al meglio la prossima stagione all'alpe. Inoltre, popolazione e allevatori vorrebbero essere informati su eventuali strategie che intendono intraprendere il Parco e la Provincia in merito a questa questione. Ci sarà un momento di dibattito tra tutti i partecipanti e il pubblico, dove chi vuole potrà rivolgere domande concrete ed appropriate”.