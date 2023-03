Coop richiama un lotto di patatine per presenza di una sostanza potenzialmente cancerogena

Il gruppo Coop, tra le principali catene distributive italiane, ha richiamato dal commercio il lotto 080587 di patatine “Amica Chips Ortolana”, con termine minimo di conservazione (Tmc) 23/03/2023, a seguito del rilevamento di alti livelli di acrilammide, una sostanza chimica potenzialmente cancerogena.

I consumatori che hanno acquistato le patatine interessate sono invitati a non consumarle e a restituirle al punto vendita per un rimborso completo.

Ma cos'è la sostanza rilevata e perché rappresenta un potenziale rischio per la salute umana? L'acrilammide è una sostanza chimica che si forma naturalmente durante il processo di cottura ad alte temperature di alcuni alimenti, come le patatine fritte, i biscotti, il pane tostato e il caffè.

Le ricerche effettuate hanno dimostrato che l'acrilammide può provocare il cancro in alcuni animali da laboratorio e che potrebbe essere un potenziale cancerogeno per gli esseri umani. Conseguentemente, tale sostanza è stata classificata come potenzialmente cangerogena dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità)