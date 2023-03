Giuseppe Viscardi, una vita sui campi di calcio

Trentacinque anni sui campi di calcio. Dalla Juventus Domo della C2 alla squadre minori dell’Ossola, le ha passate tutte e tranne la Virtus Villa può dire d’essere stato su tutte le altre panchine.

Parliamo di Giuseppe Viscardi, che tutti chiamo Beppe, che è ormai uno dei ‘mitici’ massaggiatori che bazzicano nei campionati di casa nostra. Una figura sempre presente, a conferma di questa passione nata tanti anni fa e coltiva ancor oggi.

‘’Non ho mai fatto corsi per imparare, tutto è venuto con l’esperienza, anche se devo dire che ho appreso molte cose da Beltrami, un massaggiatore di Omegna che in quegli anni era qui alla Juventus Domo’’ racconta Beppe.

Partito Beltrami, è toccato a Viscardi andare in panchina nel 1988 quando i granata erano ancora in C2. Poi, dopo quell’esperienza, è stato quasi ovunque, a conferma che le ‘richieste’ arrivavano da più società. ‘’Mi manca il Villa ma un anno ero vicino ad andarci, ma la cosa sfumò all’ultimo’’ dice.

‘’Il ricordo più bello sono i tanti anni fatti a Piedimulera, con la famiglia Tomola - ammette - . Mi sono trovato bene, sono stati anni belli. Non che altrove non mi trovassi a mio agio, ma a Piedimulera ho trascorso bei momenti’’.

La prova che Beppe è stato apprezzato ovunque sono le targhe che ha raccolto negli anni, ricordi preziosi di un’attività che è stata la sua passione. Senza scordare le ‘chiamate’ dalla Lega per andare in giro per l’Italia con le varie rappresentative giovanili che partecipavano ai tornei regionali e nazionali. ‘’Fa piacere quando dirigenti e giocatori si ricordano di te - afferma - , significa che hai lasciato un buon ricordo’’.

Oggi, a 78 anni ben portati, è ancora con i granata di Michael Nino. Pensa di ritirarsi, ma in fondo lo aveva già meditato anni fa ed è ancora qui, sulla panchina.