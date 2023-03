Un 'buco' sulla parete interna della galleria di Paglino FOTO

Alcuni automobilisti che transitano sulla strada statale del Sempione ci segnalano un possibile pericolo all’interno della galleria di Paglino, quella mai ultimata con l’allungamento verso sud. Si tratta dell’ultimo tunnel prima del confine di Paglino.

Un pezzo di parete interna si è staccato, lasciando un vuoto molto visibile. Il cedimento, che non risulta abbia causato danni ad auto in transito, è forse dovuto ad alcune infiltrazioni d’acqua, che hanno già impregnato quella parte di galleria. Non si sa se il pericolo sia reale o se questo distacco non crei problemi alla parete interna del tunnel.

L’accaduto è stato segnalato telefonicamente ad Anas da uno degli automobilisti che percorre frequentemente la statale del Sempione.