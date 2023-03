Il mese di Storie Piccine, iniziative per promuovere la lettura per i più piccoli

Marzo non è solo il mese della primavera, è anche il mese di Storie piccine, l’iniziativa che dal 2005 vede proprio in questo periodo l’organizzazione a livello regionale di tante iniziative di promozione della lettura per i più piccoli.

All’interno di questa cornice, anche quest’anno, in tutte le biblioteche del Sistema Bibliotecario del VCO fioriranno le occasioni di incontro per i bambini e le loro famiglie con il mondo dei libri.

Per l’occasione, ricco è anche il programma di letture e incontri che avranno luogo nell’arco del mese alla Biblioteca Civica “G. Contini” di Domodossola.

Si comincerà già sabato prossimo, 4 marzo, alle ore 10.30 con le letture di Coccole e filastrocche per i bimbi da 0 a 24 mesi tenute da Sara Caprera.

Dopo il successo degli scorsi appuntamenti, anche questa volta i giovanissimi frequentatori della biblioteca verranno accolti con filastrocche, canti, giochi e letture che li faranno sentire a proprio agio come a casa.

Sabato 11 marzo, invece, sempre alle ore 10.30 con Letture marzoline sarà la volta delle letture dedicate ai bambini da 3 a 6 anni.

I volontari di Nati per leggere stanno già scegliendo le storie più appassionanti per far passare ai piccoli partecipanti una mattinata divertente e ricca di emozioni.

Si concluderà in bellezza venerdì 24 marzo, alle ore 17.00, con l’illustratrice Elena Ceccato che proporrà A partire da un semino…, età consigliata da 3 a 6 anni, in cui, alla lettura del libro Pollicina tratto da una fiaba di Hans Christian Andersen, seguirà un laboratorio per consentire ai bambini di sperimentare il piacere di creare qualcosa con le proprie mani e la propria fantasia.

Per partecipare alle iniziative previste nel mese di Storie piccine alla Biblioteca Contini è necessaria la prenotazione fino ad esaurimento posti.

Per prenotarsi basterà telefonare in biblioteca al numero 0324/242232, oppure scrivere una mail a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.