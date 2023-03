Santa Maria Maggiore celebra la Giornata della donna

Mercoledì 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, Santa Maria Maggiore mette in campo una serie di iniziative dedicate al mondo femminile, per il benessere del corpo e dello spirito.

Dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17 la Casa del Profumo Feminis-Farina programma un'apertura speciale con ingresso gratuito per le signore di tutte le età. Il piccolo museo multimediale dedicato alla storia dell'Acqua di Colonia è anche sede di una mostra inedita, il cui taglio del nastro è in programma sempre mercoledì 8 marzo alle ore 17.30: Fèman è un'esposizione che intende omaggiare le instancabili donne vigezzine d’un tempo e raccoglie nella serra della Casa del Profumo le opere artistiche di Serena Guerra. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino a domenica 16 aprile, il sabato e la domenica, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 17. Alcune delle opere saranno ospitate nel percorso espositivo, a pagamento, del museo.

''Instancabili lavoratrici della nostra terra, coltivatrici, allevatrici, artigiane e colonne portanti delle loro famiglie: le donne vigezzine hanno sempre dovuto cavarsela da sole, anche in situazioni molto difficili; gli uomini mancavano perché emigravano, erano in guerra o lavoravano lontano da casa. Queste donne riuscirono a sopravvivere grazie al loro stretto rapporto con la natura, al loro ingegno, sfruttando le risorse naturali e al tempo stesso curando il territorio. Le località di montagna, spesso lontane dalle grandi vie di comunicazione, hanno visto le donne diventare testimoni dell'affermazione di una cultura e di una società “in rosa”.

I lavori della giovane Serena Guerra non si limitano al disegno, dono innato, ma cercano anche di ridare dignità e valore ad oggetti abbandonati dall’uomo. Serena realizza così le proprie opere utilizzando oggetti che facevano parte del quotidiano della vita in montagna, quella vita che ci siamo lasciati alle spalle con troppa superficialità''.

Mercoledì 8 marzo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 17.30, un'altra apertura straordinaria nelle strutture culturali del capoluogo vigezzino: sarà eccezionalmente visitabile – gratuitamente per tutte le donne – la mostra Bestialità – Approcci seri e faceti agli “altri” animali di montagna allestita presso il Centro Culturale Vecchio Municipio, in Piazza Risorgimento.

Infine, dalle ore 10 alle 12 il Centro Olistico l’Antico Melo dell’Ottocento propone, in collaborazione con il Comune di Santa Maria Maggiore, Ama te stessa, conferenza sul benessere delle donne, con consigli pratici e rimedi naturali per lavorare sulle sfere emotive del femminile. Nell’occasione tutte le signore che parteciperanno riceveranno un buono per un trattamento personalizzato. Prenotazione obbligatoria entro il 7 marzo al 347 8842599.

Tutte le informazioni su www.santamariamaggiore.info

