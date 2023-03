Asl: sciopero dirigenti, specialisti e medici di medicina generale il 24 aprile

Sciopero generale di tutto il personale della dirigenza sanitaria, del comparto, della specialistica ambulatoriale interna e dei medici di medicina generale dell’Asl del Vco il 24 aprile. Lo segnala il dottor Pantaleo Ametrano della segreteria territoriale di Uil Fpl. Una decisione arrivata ieri mattina dopo l'incontro in prefettura per trovare un accordo tra organizzazioni sindacali e Asl e conciliare la vertenza che ormai dura fin dal 31 agosto 2022 ed ha visto la proclamazione di quattro giornate di sciopero generale.

“La Direzione Generale non ha inteso partecipare, per improrogabili impegni, senza richiedere una nuova data. Per questo motivo abbiamo indetto uno sciopero generale per l’ intera giornata o turno di lavoro del 24 aprile 2023 di tutto il Personale della dirigenza sanitaria, del comparto, della specialistica ambulatoriale interna e dei medici di medicina generale dell'Asl” spiega Ametrano.

“Per la prima volta nell'Asl abbiamo indetto lo sciopero anche per i Medici di Medicina Generale -sottolinea il rappresentante sindacale- che non stanno meglio degli ospedalieri. Le motivazioni sono contenute nella reiterazione dello stato di agitazione presentato al Prefetto di Verbania il 24 febbraio 2023 e succintamente riportate nella proclamazione dello sciopero. Le azioni di lotta di questa organizzazione sindacale -conclude Ametrano- continueranno fino a quando la Direzione Generale non affronta e risolve i problemi oppure fino a quando questa Amministrazione resterà in carica, usque ad finem”.