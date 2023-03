Rvl è la radio più ascoltata nel Vco

Rvl La Radio sempre più leader negli ascolti nella provincia del Verbano Cusio Ossola. L’emittente verbanese, con i dati annuali e semestrali rilasciati dal Tavolo Editori Radio a fine febbraio e riferiti all’anno 2022, ha ottenuto risultati che hanno lasciato piacevolmente stupito lo stesso editore.

Nell’ascolto medio settimanale per quanto riguarda l’intero anno 2022, Rvl è prima in provincia con 19 mila ascoltatori, mettendo in fila rispettivamente Radio Number One (13 mila) Disco Radio (12 mila) oltre a Radio Millenium e Grp Piemonte entrambe con 10 mila ascoltatori a settimana.

Un divario che è addirittura andato aumentando nel secondo semestre del 2022 dove Rvl ha totalizzato 21 mila ascoltatori nei sette giorni, aumentando il distacco nei confronti della seconda più ascoltata nella provincia azzurra che in questo caso è Discoradio con 13 mila utenti, mentre radio Millennium ne registra 11 mila e Number One 10.

Anche nel giorno medio del secondo semestre 2022 Rvl risulta l’emittente più ascoltata nel Vco con 4 mila ascoltatori di media giornaliera “contro” i 3 mila di Radio Nostalgia e Grp Piemonte, mentre radio Millennium si ferma a 2 mila ascoltatori al giorno.

Decisamente e giustamente soddisfatto l’editore di Rvl Piero Pratesi: “Molto soddisfatto di essere ancora la radio più ascoltata in provincia e addirittura stupefatto del divario importante sulla seconda. Sono, però, ancora più soddisfatto - prosegue Pratesi - che il lavoro che facciamo e il concetto di radio del territorio e di servizio sia stato compreso e premiato. Ma, del resto, mio padre mi ha insegnato che il lavoro paga sempre e che il tempo è un galantuomo. Ora vogliamo crescere ancora e fornire ai nostri utenti programmi, musica, informazione di ancora più alta qualità e lavoreremo con maggiore impegno, ma anche maggiore entusiasmo, per raggiungere e consolidare questo risultato che personalmente- conclude Pratesi – ritengo sia solo un nuovo punto di partenza”.