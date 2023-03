Chiuso temporaneamente il tratto di strada tra il Calvario e il cimitero di Crosiggia

In vista dei lavori di allargamento stradale nei pressi del S. Monte Calvario, saranno apportate alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale a partire dal giorno lunedì 6 marzo fino al 10 marzo. La circolazione stradale sarà sospesa in entrambi i sensi di marcia per il tratto stradale dal S. Monte Calvario a Borgata Crosiggia, al fine di permettere l'esecuzione dei lavori di consolidamento di muratura.

È importante sottolineare che, nonostante la sospensione della circolazione stradale, il transito sarà garantito da Calice fino all'ultima abitazione dopo il Cimitero di Crosiggia e da Quartero fino al S. Monte Calvario. In questo modo, sarà possibile limitare i disagi per i residenti e i frequentatori della zona.