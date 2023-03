Previsioni meteo: bel tempo e temperature in risalita

Una debole risalita dei valori di pressione garantisce condizioni di tempo soleggiato nel fine settimana, associato ad un aumento delle temperature massime e della quota dello zero termico. "Lunedi - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - , la discesa di aria più fredda da nord causerà qualche annuvolamento più esteso e una live flessione della quota dello zero termico, in particolare sulle Alpi settentrionali".

SABATO 4 MARZO 2023

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti al primo mattino sulle zone pedemontane e sul basso Piemonte. Foschie dense sulle pianure orientali nelle ore più fredde. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento fino a 2000 m. Venti: deboli a tutte le quote, da nordest in montagna e prevalentemente da ovest in pianura.

DOMENICA 5 MARZO 2023

Nuvolosità: cielo generalmente sereno con aumento della nuvolosità sulle pianure e sulle zone appenniniche dalla serata. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in calo in serata sui 1500-1600 m. Venti: deboli, occidentali sulle Alpi e meridionali sui restanti settori, con intensificazione della ventilazione in serata sull'Astigiano e sull'Alessandrino.