Lilt Vco, visite per la diagnosi precoce e la prevenzione dei tumori della pelle

La Lilt del Vco, sulla scorta del successo avuto lo scorso anno, ha deciso di ripetere l'iniziativa di una campagna straordinaria dermatologica per l'analisi della pelle. Nei mesi di marzo, aprile e maggio, grazie alla collaborazione del Coq e dei dottori specialisti in dermatologia, Sara Albertuzzi e Fabrizio Borghini, ci saranno delle visite specialistiche.

La prenotazione è semplice: basta chiamare dal lunedì al giovedì dalle 10:30 alle 11:30 al numero 335.5400383. "Prevenire a volte significa anche vivere -ha sottolineato il presidente della Lilt Vco, Francesco Pesce- e siamo molto orgogliosi di ripetere questa campagna straordinaria grazie alla preziosa collaborazione dei dottori del Coq. Questo servizio è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Vco, del Rotary Club Pallanza Stresa del Vco e del Rotaract Club Pallanza Stresa, con patrocinio di Coq ed Asl Vco. I numeri dello scorso anno ci hanno spinto a cercare e trovare le risorse per ripetere l'iniziativa: a maggio 2021 le visite specialistiche erano state 77, con 27 uomini e 50 donne. Lo scorso anno, nei tre mesi della campagna, sono state visitate 176 persone, di cui 64 uomini e 112 donne. "Tutti i pazienti sono stati sottoposti all'osservazione delle lesioni pigmentate mediante dermatoscopia manuale: la prevenzione e la diagnosi precoce -ha aggiunto la dottoressa Aide Mellano- sono le strategie più efficaci per gestire il melanoma e gli altri tumori della pelle e questo approccio può migliorare in modo significativo l'efficacia delle cure".