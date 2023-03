Ciss Ossola, percorsi formativi per genitori e famiglie

Ciss Ossola, in collaborazione con la Regione, promuove incontri formativi all'interno del progetto "Escursioni Familiari". L'incontro, che si terrà nella Sede del Centro per la Famiglia "Ohana", è destinato a genitori e famiglie che si accingono ad affrontare il passaggio alla scuola primaria.

'Buona strada: prerequisiti per il passaggio alla scuola primaria. Aspetti emotivi e relazionali' è il titolo dell'interessante laboratorio che si terrà sabato 18 marzo dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la sede del Centro per la Famiglia sita in via Mauro,43 a Domodossola e condotto da Silvia Spinelli, psicoterapeuta e formatrice.

L'accesso gratuito avviene previa iscrizione, fino ad esaurimento posti e comunque entro l'11 marzo con mail da inviare all'indirizzo perfamiglie@colaval.orq indicando il codice VCO5 .

“Credendo fermamente nel lavoro preventivo e supportivo nei confronti delle famiglie del territorio continueremo ad investire in tale ambito” sottolinea il Ciss Ossola.

Info: centroperlefamiglie@ciss-ossola.it Tel: 0324 52598 interno 3