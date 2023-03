Casa don Gianni, un documentario sulla resistenza non violenta in Palestina

Sabato 11 marzo alle 17 a Casa Don Gianni a Domodossola, proiezione di 'Sarura. The future is an unknown place', un documentario su un gruppo di giovani palestinesi che resiste all’occupazione israeliana attraverso azioni non violente.

"È un legame che dura da undici anni quello che lega il regista Nicola Zambelli al villaggio di At-Tuwani nelle colline a Sud della città palestinese di Hebron, ai margini del deserto del Negev -recita la scheda del film-. Dopo averci girato nel 2011 il docufilm Tomorrow’s land, infatti, ha deciso di tornarci per un nuovo lungometraggio prodotto dalla casa di produzione indipendente SMK Factory: Sarura. The future is an unknown place. I protagonisti sono gli abitanti della zona, i bambini di ieri divenuti i ragazzi e le donne di oggi che, pur sottoposti alle angherie dei coloni e dell’esercito israeliano, si inventano di tutto per rimanere sulla loro terra. È una storia di coraggio e di resistenza che sta facendo il pieno di proiezioni in Italia ed è stata trasmessa anche alla School of oriental and african studies (Soas) di Londra e in Palestina, a Gaza, a Ramallah e a Gerusalemme".

In occasione della proiezione ci sarà un collegamento con il regista e con alcuni attivisti di Operazione Colomba, dalla Palestina. Seguirà un aperitivo con prodotti del Commercio Equo e Solidale. L'iniziativa è promossa dall'associazione Albatros, con la collaborazione e il contributo di Alternativa A, Coordinamento Ossola Solidale, Alce Viola, Domo, ass. 20.01 e Anpi Verbano Cusio Ossola