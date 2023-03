Una mostra e un libro dedicati alle donne di Vagna

Il progetto 'Donna non vidi mai' sarà presentato dalla Pro loco di Vagna il 7 marzo alle 18 nella sede del Gruppo Arsciol.

Il titolo è stato preso in prestito dell'atto 1 dell'opera di Giacomo Puccini, 'Manon Lescau'. Si tratta di un'iniziativa in omaggio alle donne per questo per la presentazione è stata scelta la vigilia della festa della donna. Ci saranno un intrattenimento musicale di Rita e Tristano, letture a cura di Paola Giavina.

Viviana, Marika, Antonietta, Nella, Isabella, Rina, Chiara, Germana sono otto donne di Vagna, di età diverse, protagoniste di un progetto della Proloco di Vagna. Una fotografa, una poetessa, un pittore, un artista del ferro secondo la loro sensibilità artistica hanno descritto queste donne della frazione di Domodossola dopo che esse si sono raccontate all'esponente della Pro loco Mirella Gentili, che con gli artisti e i consiglieri ha realizzato il progetto.

"Passando tra le vigne, i campi, ci siamo sempre chiesti: ma chi vive, chi modella? chi anima questi luoghi? Ed in particolare - spiega la consigliera della Proloco Mirella Gentili che ha intervistato le donne - abbiamo pensato a come una terra agricola, un luogo di case vissute, si plasma sulle donne che lo abitano. Io sono cittadina, sono originaria di Verona, ho fatto fatica ad inserirmi in Ossola. Già da ragazza ero molto curiosa e alla sera quando vedevo le luci delle finestre delle case immaginavo le donne che le abitavano e le loro vite".



"Una curiosità -prosegue Gentili- che mi sono sempre portata dietro. E così, pensiero dopo pensiero parlando con i consiglieri della Proloco ci è venuta voglia non solo di scoprirlo ma anche di trasmetterlo attraverso gli occhi, i volti, le storie, i sentimenti di un piccolo gruppo di donne. Abbiamo bussato alla porta di 8 donne di Vagna: ci hanno aperto hanno raccontato le loro vite e abbiamo raccolto il loro entusiasmo per poter scrivere così questa piccola storia assieme".

Il lavoro è iniziato con la raccolta delle loro storie da parte di Gentili ed è proseguito con il coinvolgimento della fotografa Monica Casagrande che ha ritratto le donne, del pittore Renzo Foglietta che ha creato dei bozzetti che raffigurano le vagnesi intervistate, Michele Della Piazza un'artista del ferro che ha creato le sculture ispirate dalle donne, la poetessa Anna Mencarelli che ha composto per loro delle poesie. Il tutto confluirà in una mostra con pannelli che saranno visibili nel giardino della sede del Gruppo Arsciol di Vagna fino a luglio in occasione della festa dul Bambin. Dal progetto nascerà anche un libro che con ogni probabilità sarà presentato alla Fabbrica di Carta di Villadossola. Il progetto realizzato dalla pro loco in collaborazione con il gruppo Arsciol ha il patrocinio del comune di Domodossola ed il contributo del Centro Servizio del Volontariato.