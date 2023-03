Mercato auto: calano le immatricolazioni, Vco fanalino di coda in Piemonte

Nel Vco sono state 247, 9 nove in meno del 2022 quando erano state 256, le vetture immatricolate a gennaio di quest’anno. La nostra provincia resta dunque fanalino di coda a livello regionale e, suo malgrado, non contribuisce alla “ripresina” in atto. A gennaio 2023, nel confronto con lo stesso mese dell’anno precedente, in tutto il Piemonte si è saliti a 9.737 auto immatricolate: erano state 8.612 nel 2022.

Il primato spetta come sempre (per grandezza) a Torino (5.302, erano 4.310), mentre i “cugini” novaresi si attestano a quota 778 immatricolazioni (da 695). L’auto più venduta nel Verbano Cusio Ossola è la Panda, seguita dalla Volkswagen T-Roc e dalla Renault Clio. E anche in Piemonte è la Panda l’auto più cercata dalle famiglie. Sono questi i principali dati elaborati da Anfia, l’associazione di categoria, in collaborazione col ministero dei Trasporti.

A livello generale il mercato delle quattro ruote nella nostra regione non è omogeneo, le vendite sono sì in recupero, ma non in tutte le aree geografiche. A “pagare”, oltre al Vco, anche la provincia di Cuneo, in decrescita da 1.567 a 1.458.