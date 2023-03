Ha preso il via la rassegna “Tra scuola e scienza. Incontriamo il futuro!”

Ha preso il via lunedì 27 febbraio a Domodossola il ciclo di incontri culturali promossi dall'Iis Marconi Galletti Einaudi e dal liceo scientifico Giorgio Spezia. Il tema proposto dalle due scuole superiori statali domesi è “Tra scuola e scienza. Incontriamo il futuro!”.

Nel primo appuntamento il Conservatore dei Musei Civici di Domodossola, Federico Troletti, ha affrontato il tema del rapporto fra arte e scienza nella storia. Subito dopo Davide Rovina, ricercatore dell’IEO “Monzino” di Milano ha illustratogli studi sull’uso delle cellule staminali per la cura della distrofia muscolare.

“Gli argomenti della rassegna -spiegano dai due istituti- sono estremamente diversi fra loro; si va dal rapporto fra arte e scienza alla cura della distrofia muscolare, dagli effetti del cambiamento climatico alle osservazioni astronomiche più avanzate. La particolarità dell’iniziativa è che gli incontri si ripeteranno due volte; alla mattina per gli studenti, nell’aula magna dell’Istituto Marconi Galletti Einaudi, in via Matilde Ceretti 23 e nel tardo pomeriggio, normalmente dalle 17,30 alle 19, in Sala Falcioni, ex Cappella Mellerio, per il pubblico”.

Il secondo incontro dal titolo 'Wearable devices: tecnologia e salute a portata di app' è previsto giovedì 9 marzo. Gli insegnanti che parteciperanno potranno ottenere un attestato. L’iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Domodossola; alla sua realizzazione collaborano l’Associazione Culturale Mario Ruminelli e la Fondazione Paola Angela Ruminelli.

Per informazioni: www.marconi-galletti.it/wp/<wbr></wbr>scuola-e-scienza www.liceospezia.it/scuola-e-<wbr></wbr>scienza

Il programma dei prossimi appuntamenti.

9 Marzo

Wearable devices: tecnologia e salute a portata di app!

Dott.ssa De Marchi Beatrice - Ricercatrice L.I.F.E. Italia Milano

Dal tessuto all’analisi dei dati, tutta la catena produttiva sviluppata per la creazione di tecnologia indossabile. Le applicazioni vanno dalla diagnostica al monitoraggio dei parametri vitali, sia in ambito medico che sportivo. Una innovazione continua per migliorare qualità e quantità delle grandezze misurate.

Cappella Mellerio (17.30-19.30)

17 Marzo

Ghiacciai dell’Ossola: passato presente e futuro.

Dott. Valisa Paolo - Meteorologo Centro Geofisico Prealpino di Varese

Il riscaldamento climatico procede sulle Alpi a ritmo doppio della media del nostro pianeta, superando i due gradi di aumento dall'era pre-industriale. L'ambiente montano risponde rapidamente al cambio della temperatura con conseguenze importanti. Anche i ghiacciai dell'Ossola si ritirano rapidamente e l’evoluzione negli ultimi tren’anni preoccupa e non lascia ben sperare per il futuro.

Cappella Mellerio (17.30-19.30)

31 Marzo

Ambient Intelligence: tecnologia al servizio dell’uomo.

Prof. Salice Fabio - Professore Politecnico di Milano

Gli esseri umani interagiscono con molteplici dispositivi elettronici "intelligenti", che sono in grado di adattare la loro risposta alle esigenze degli utenti, rispondendo ai loro bisogni e a quelli della collettività. Questo nei più disparati settori: per il benessere e la salute, per la gestione e il controllo dell'ambiente e delle risorse, nel tempo libero, nell'intrattenimento, nell'arte e nella cultura.

Cappella Mellerio (h17.30-19.30)

18 Aprile

L’energia delle stelle per un futuro sostenibile, ed oggi?

Dott. Dodaro Alessandro - Ricercatore ENEA Roma

La domanda di energia è sempre più elevata e la minimizzazione dell’impatto ambientale spinge la ricerca verso fonti energetiche che garantiscano la neutralità climatica. La fusione nucleare è la speranza per un futuro verde che minimizzi l’eredità di rifiuti radioattivi ma implica sfide scientifiche e tecnologiche. Oggi, però, è necessario intervenire con soluzioni di breve periodo che supportino la decarbonizzazione: per questo motivo molti paesi industrializzati hanno deciso di tornare a investire in modo massiccio sulla fissione nucleare.

Cappella Mellerio (h17.30-19.30)

27 Aprile

James Webb Space Telescope, l’Universo in un granello di sabbia.

Dott. Vitali Fabrizio - Astronomo INAF Osservatorio Astronomico di Roma

Il James Webb Space Telescope, telescopio spaziale infrarosso, sta dominando i media per le sue spettacolari immagini degli oggetti celesti, dai vicini pianeti all’Universo profondo, con un dettaglio senza precedenti. Il lungo percorso che ha condotto alla messa in funzione di questo gioiello tecnologico (20.000 persone coinvolte in ben 27 anni di lavoro) rappresenta un esempio dell’eccellenza che l’ingegno umano è in grado di raggiungere.

Aula Magna Via Matilde Ceretti, 23 Domodossola (VB) (h17.30-19.30)

