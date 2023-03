Ancora problemi per la mancanza di acqua a Cisore. “Ieri sera per la terza volta gli abitati della nostra frazione sono rimasti senza acqua potabile” segnala un cittadino residente a Cisore. “E' un problema già verificatosi altre tre volte, che ha costretto le persone a recarsi al supermercato per comprare acqua in bottiglia per potersi lavare e per cucinare” continua il cittadino “la situazione è insostenibile visto che pe il ripristino del normale funzionamento dell'approvvigionamento idrico bisogna aspettare anche 6/7 ore”.

“Non sappiamo più cosa fare per questo problema. Probabilmente chi di dovere sottovaluta la situazione, anche in vista della bella stagione, dove temiamo possa peggiorare la mancanza di acqua. Qualcuno intervenga anche perchè le bollette le paghiamo regolarmente e vogliamo che il servizio funzioni” conclude il cittadino.