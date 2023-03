Lilt Vco, parrucche per pazienti oncologici realizzate con capelli naturali

Le prime parrucche realizzate dalla Cortese Intermediazioni con le ciocche di capelli raccolte dalle parrucchiere del Vco sono arrivate. Sono state mostrate con orgoglio dal presidente della Lilt Vco Francesco Pesce e dalla dottoressa Aide Mellano.

"Questo progetto -ha sottolineato la dottoressa Mellano- ha coinvolto ad oggi quattro attività nel nostro territorio: You and Me di Pettenasco, Angel Hair a Montecrestese, Acconciature Anna Pitasi a Casale Corte Cerro ed Elena Acconciature a Pallanza. Vengono raccolte le ciocche di capelli naturali delle clienti con una lunghezza superiore ai 25 cm, poi vengono spedite in Sicilia dove l'azienda Cortese le tratta e le trasforma in parrucche naturali. L'auspicio è che ci siano altre parrucchiere che aderiscano a questa iniziativa, perché vi assicuro che, per una donna, la perdita dei capelli è uno choc fortissimo, che va oltre l'insorgere della malattia. È una perdita di identità, di consapevolezza, di autostima e poter avere una parrucca naturale è un bell'aiuto” ha concluso la Mellano.