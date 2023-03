Soccorso alpino, addestramento congiunto italo-svizzero a Domobianca365

Si è svolto ieri sulle nevi di Domobianca365 un evento addestrativo congiunto che ha coinvolto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della X delegazione Valdossola e la Colonna del Soccorso Alpino Svizzero del CAS Locarno.

L’esercitazione, che si è divisa in tre scenari di intervento differenti, ha coinvolto 30 tecnici specializzati, 2 droni e 3 cani da soccorso che si sono impegnati ad eseguire ricerche di persone travolte da valanga in ambiente impervio ed il recupero di infortunati da pareti montuose con lo scopo di familiarizzazione tra i metodi dei due corpi che spesso, vista la vicinanza, si trovano a collaborare in interventi sul confine. A collaborare con il Soccorso Alpino per il trasporto a valle con il toboga dei feriti c'erano gli uomini del Soccorso piste di Domobianca.



Le squadre di soccorso si sono poi radunate presso lo Ski Bar di Domobianca per un briefing riguardo gli scenari di intervento che si sono trovati ad affrontare congiuntamente, scambiandosi così consigli ed opinioni. Il tutto si è concluso con un meritato pranzo dopo le fatiche.

Il delegato della X Delegazione Valdossola Matteo Gasparini si è detto molto soddisfatto dell’operato, sottolineando l’importanza di queste esercitazioni e ringraziando la società Domobianca 365 per la grande disponibilità e i volontari del Ticino per aver partecipato.