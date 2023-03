La giustizia sportiva e l'efficacia privilegiata

Un giocatore di una squadra ossolana viene espulso dal campo domenica 6 febbraio e poi squalificato 7 turni perché l’arbitro avrebbe denunciato un comportamento aggressivo dello stesso giocatore.

La settimana scorsa la Corte sportiva d’appello territoriale prende in esame il ricorso della società ossolana dopo quasi un mese dalla squalifica, cioè dopo che il calciatore ha già scontato 3 dei sette turni: il ricorso viene respinto, confermando la squalifica.

Al di là del ritardo nell’esaminare il caso (vedi la celerità in serie A nel caso Mourinho) la 'perla' sta nel comunicato dove la Corte d’appello osserva che ‘’il referto arbitrale, il quale gode di efficacia privilegiata, appare compiutamente e molto dettagliatamente descrivere la condotta del calciatore’’.

In pratica l’arbitro, in questo caso l’accusatore, ha più ha garanzie e diritti dell’accusato, cioè il giocatore? E ovviamente questo vale anche per tutti i calciatori dilettanti sanzionati.

Siamo sicuri che la giustizia sportiva in Italia non abbia bisogno di riforme?