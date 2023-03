Solo Villa e Varzese portano a casa tre punti

Solo Virtus Villa e Varzese sorridono. La prima batte l’Ornavassese nel derby al ‘Curotti’, la seconda si prende tre punti vitali a Trecate.

Doppietta di Pasin, poi Martinella e Savoia collezionano il 4 a 0 del Villa che batte i neri di Ochetti e resta così a 9 punti dal Momo, che a sette turni può solo suicidarsi per perdere la testa della classifica. Il Villa comunque ritrova i gol e soprattutto non subisce. Buon segno! Per l’Ornavassese è la seconda sconfitta di fila.

Antongioli dà alla Varzese tre punti che sono oro. La squadra di Lipari non vinceva – anche allora in trasferta – dal successo a Crevoladossola. La vittoria permette si agganciare la Crevolese con la quale rischia di fare un duello vitale per la salvezza.

Proprio la Crevolese cade male a Omegna, sconfitta 3 a 0 da un Agrano pure malmesso. Troppa discontinuità in casa gialloblù e questo rischia di creare problemi nella lotta per evitare i play out.

Male il Fomarco, che cade anche a Novara contro la Union (2-1). Pe ri biancoverdi penultimo posto e vittoria che manca da 5 turni. IKl gol della bandiera è di Gjeici su rigore.

Discorso a parte per il Vogogna. La squadra sembrava uscita del periodo di crisi che l’aveva vista perdere cinque partite di fila. Il Successo di domenica scorsa è stato però solo un brodino tiepido perché il ko subito a Borgolavezzaro (2-0), in casa dell’ultima della classe, pesa eccome, sia per la classifica che per il morale.