Calvario, fedeli da tutta l'Ossola per la Via Crucis animata dai detenuti VIDEO

Dieci persone detenute nel carcere di Verbania hanno superato i timori, le timidezze, l'imbarazzo di sentirsi osservati e forse giudicati e con sicurezza e coraggio hanno percorso la via Crucis del Sacro Monte Calvario. Domenica hanno letto le meditazioni e le preghiere per ogni stazione che loro stessi hanno scritto sulla passione di Gesù rendendola attuale nelle loro esistenze.

Sbagli, rimorsi, paura, solitudine e voglia di rinascere, i detenuti hanno raccontato il loro stato d'animo di reclusi. Il fatto di essere un momento non solo riservato a loro e a qualche sacerdote, ma di essere stato stato ampiamente divulgato e di inserirsi in un appuntamento quaresimale aperto all'intera comunità che ha pregato con i detenuti, ha reso ancor più sentita la celebrazione. Molti fedeli di tutta l'Ossola e diversi sacerdoti hanno partecipato alla Via Crucis.

La direttrice della casa Circondariale di Verbania, Stefania Mussio, convinta che la dimensione spirituale sia una componente importante nella vita, con il vice presidente dell'ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte Maurizio De Paoli, raccogliendo l'invito del rettore del Calvario don Michele Botto si è impegnata nell'organizzare l'iniziativa. Le meditazioni sono state scritte dai detenuti con la collaborazione del cappellano don Giovanni Antoniazzi e delle volontarie. ll progetto è stato possibile grazie anche alla sensibilità e all’attenzione della polizia penitenziaria.

Anche il vescovo di Novara, Monsignor Franco Giulio Brambilla, ha voluto inviare un messaggio di vicinanza e unione nella preghiera ai detenuti scrivendo l'introduzione alla Via Crucis : “Il vescovo prende parte con voi a questo cammino della Croce che avete scritto per guarire le ferite del vostro cuore e lenire le vostre sofferenze. Il frutto più bello sarà questo: mentre voi partecipate al cammino con cui Gesù entra nella volontà del Padre, per portare tutto il peccato e tutti gli sbagli di noi uomini, voi sentirete il balsamo della consolazione e l'olio della tenerezza che scenderà sulle vostre anime e nel vostro cuore. Alla fine del cammino della croce c'è la risurrezione” ha scritto monsignor Franco Giulio Brambilla .

“È stata per queste persone un'occasione di grazia -ha detto il cappellano - tra le persone che hanno scritto le meditazioni ci sono stati cristiani, non credenti di altre religioni tutti concordi sul fatto che le nostre sofferenze sono le stesse che ha preso su di sé Gesù Cristo”. Al termine della Via Crucis è stata celebrata la messa presieduta dal cappellano don Giovanni Antoniazzi e concelebrata dal rettore del Sacro Monte don Michele Botto Steglia.

“È stato un momento bello e significativo e toccante per tutti noi” ha detto il rettore del Calvario Botto Steglia che ha concluso raccontando un episodio legato al Beato Rosmini. “Il nostro fondatore ha accompagnato per tre mesi un detenuto che doveva essere impiccato e la gente gli chiedeva: chi te lo fa fare? Questo è un malandrino e Rosmini diceva, voglio fargli conoscere la misericordia di Dio. Credo che questo giorno possa essere stato di aiuto anche per noi a fare esperienza di quanto il Signore ci vuole bene”.