La città piange la scomparsa di Padre Leone Gaino

Cordoglio in città per la morte di Padre Leone. Il frate cappuccino è morto ieri sera all'età di 97 anni nella sua camera del Convento. Padre Leone Gaino, originario di Cartosio in provincia di Alessandria, in passato divideva la sua missione tra il convento di Domodossola e la casa che i padri Cappuccini avevano a Varazze, poi con il passare degli anni la sua presenza è stata sempre più costante nel convento domese. Dedicava molto tempo anche alla cura della chiesetta della Madonnina di Re dove era sempre disponibile per le confessioni, aveva una grande passione per l'orto e per i fiori, spesso lo si vedeva nel giardino del convento e nel piccolo allevamento di animali da cortile. Fino all'anno scorso passeggiava per la città con la bicicletta. In convento accoglieva tutti con il sorriso e con i suoi consigli evangelici.

“Era originario del mio stesso paese – racconta il confratello Padre Vincenzo Coscia – e la nascita della mia vocazione la devo a lui. Ero ragazzo e padre Leone celebrò la sua prima messa a Cartosio e poi venne nella classe della scuola che frequentavo a chiedere se qualcuno avesse desiderio di provare a fare la sua stessa scelta. Quattro miei compagni accettarono, io sul momento non accettai perchè mi piaceva la vita contadina e pensavo alle capre dell'allevamento dei miei. Poi ci ripensai e seguii la mia vocazione”.

I funerali si svolgeranno mercoledì 8 marzo alle 10 nella chiesa della Cappuccina, mentre il Rosario sarà recitato martedì 7 marzo alle 18.30.