Lutto per l'artigianato: un infarto stronca il presidente di Cna Piemonte, Bruno Scanferla

Morto mentre stava lavorando, anche di domenica

Affranto anche Daniele Vaccarino, con una lunga militanza nel mondo Cna anche come presidente nazionale. "La notizia che non vorresti mai ricevere - scrive Vaccarino -: domenica mattina nella sua importante azienda stava lavorando come spesso accade a migliaia di artigiani e piccoli imprenditori quando un probabile infarto fulminante l’ha colpito a morte. Se ne va un grande Dirigente della nostra Associazione prima di Cna Torino e poi Regionale oltre autorevole collega Nazionale di Cna Industria. Più di 30 anni di vita associativa vissuta con passione e competenza. Molti di più di vita lavorativa nella sua Scanferla srl dove instancabilmente continuava a lanciare nuovi progetti e nuovi prodotti. Da dove purtroppo mercoledì lo andremo a trovare per l’ultimo viaggio".

Zanzottera: "Estroverso e capace ad adattarsi ai cambiamenti"

"Del nostro presidente ci resta indelebile il suo tratto caratteriale estroverso, gioviale, sempre disponibile ad aiutare e ad immedesimarsi nelle difficoltà e nei problemi dei colleghi, soprattutto di quelli più giovani, alle prime armi, perché rispecchiavano il suo lungo percorso professionale e le incessanti trasformazioni che aveva dovuto affrontare per poter restare sul mercato", prosegue Zanzottera.

Scanferla era nato l'11 gennaio del 1955 in Sardegna: ad Arborea, in provincia di Oristano, ma aveva origini venete. Trasferitosi in Piemonte a 4 anni, prima a Grugliasco e poi ad Avigliana, sposa Alga, mentre il mondo del lavoro lo ha iniziato a frequentare a 14 anni, in un'azienda di impianti termo sanitari. A 26 anni realizza il suo sogno: diventa imprenditore, producendo stampi e attrezzature meccaniche. Oggi la sua azienda, la Bruno Scanferla srl, ha 30 dipendenti.

A luglio del 2021, dopo un lungo percorso all'interno dell'associazione, viene eletto presidente regionale di CNA Piemonte.