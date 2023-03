Trasferta amara a Torino per il 2mila8volley Domo

Duro colpo quello subito dalla Studio Immobiliare VCO Domo nello scontro diretto di sabato a Torino contro il Volley Parrella. La squadra di coach De Vito cede infatti 3 a 0 ai padroni di casa (parziali 27-25, 25-16, 25-21) complicandosi così la vita in chiave salvezza, venendo staccata proprio dai torinesi in ultima posizione. Ora la strada per il mantenimento della Serie C inizia a farsi decisamente difficile e servirà un vero e proprio miracolo sportivo nelle ultime sei giornate di campionato.

Come già detto in altre occasioni, purtroppo le tante assenze e gli infortuni in questa stagione stanno condizionando in maniera decisiva molte gare ed in particolare gli scontri diretti. In settimana infatti è arrivata un’ulteriore tegola in casa Domo con l’infortunio del giovane libero Mancuso che ben aveva figurato nel derby contro Verbania, lasciando quindi scoperto il ruolo dopo le assenze di Turci M. e Calò. Inoltre Traversi, Bracchi e Boschi in settimana non erano riusciti ad allenarsi a causa dei soliti problemi fisici che li affliggono da inizio stagione, così come risultava inutilizzabile in attacco Piroia per il solito problema alla spalla. Assente anche Savoia per motivi di lavoro.

Nonostante questo Domodossola era arrivata a Torino con la consapevolezza di potersela giocare a viso aperto contro i giovani padroni di casa. Ed infatti nel primo set la squadra domese parte alla grande giocando un’ottima pallavolo sia in difesa, sia in attacco, con Traversi e Brusa Restelletti in grande spolvero. Domo è sempre avanti di qualche lunghezza, ma Parella non molla e rimane attaccato agli ospiti. Sul finale di set però arrivano i soliti errori che compromettono anche questa volta quanto di buono fatto prima. Dal 18 in poi infatti Domodossola sbaglia ben 4 battute e due contrattacchi. Parrella non può che approfittarne e chiude il set 27 a 25. La condizione mentale del Domo non permette attualmente alla squadra di reagire come si dovrebbe in un match così importante. Il contraccolpo psicologico infatti è pesante e lo Studio Immobiliare VCO Domo inizia a faticare anche in attacco. Coach De Vito non ha molte carte a disposizione da potersi giocare. Prova ad inserire Turci Davide come schiacciatore per De Grandis, ma Parrella ormai è scappato e chiude addirittura 25 a 16.

Il terzo set parte come si è concluso il secondo. Domo è in balia dei padroni di casa e Boschi inizia a faticare per aggiustare una ricezione ballerina. I torinesi però assumono un atteggiamento poco rispettoso e questo fa’ infuriare i giocatori ossolani. Dal 15 a 9 per Parrella si passa così al 18 pari con Domodossola che ha una reazione rabbiosa, riuscendo a tirare fuori tutte le energie residue. Sul 20 pari Domodossola ha la palla del sorpasso, ma commette un errore banale che stronca la rimonta. Il turno al servizio successivo porta infatti Torino al 24 a 20. Il set si chiude poi 25 a 21.

Tanto il rammarico in casa 2mila8volley. Purtroppo si ha la consapevolezza che ora il proseguo del campionato si fa veramente duro. Rimane la consapevolezza di non essere mai riusciti a disputare una gara con tutta la rosa a disposizione ed ovviamente il non avere cambi in alcuni ruoli per dare respiro ai cali fisiologici degli atleti in campo è un fattore fortemente limitante.

Bisogna tuttavia continuare a crederci perché nello sport tutto è possibile. E bisognerà iniziare a farlo già domenica (12 marzo) quando al Palaraccagni (Liceo Spezia – Domodossola) alle pre 18.00 arriverà l’Arona, attualmente in zona playoff. Ci vorrà come al solito il sostegno del pubblico ossolano per spingere i ragazzi all’impresa.